Luciano D'Alessandro: el actor que cambió los códigos por la actuación y ya es colombiano

Espectáculos

Luciano D'Alessandro nació en El Tigre, una ciudad del Estado Anzoátegui en Venezuela. Aunque hoy lo vemos brillando en la televisión, el actor tuvo un camino diferente al principio: estudió ingeniería de sistemas antes de decidir que el arte era lo suyo y cambiar de rumbo profesional.

Su conexión con Colombia es tan fuerte que en 2019 recibió formalmente su ciudadanía colombiana. No fue un camino rápido, ya que el proceso duró cinco años de trámites y requisitos legales. El actor celebró este logro con orgullo, asegurando en ese momento que asumía su nacionalidad con respeto, responsabilidad y amor, sintiéndose orgulloso de ser tanto venezolano como colombiano.

En el país se ha ganado el cariño de la gente gracias a producciones como la novela 'La ley del corazón' y, más recientemente, por su paso por MasterChef Celebrity. En el reality de cocina no solo demostró que se defiende bien en los fogones y que sabe salvarse en los retos de eliminación, sino que también destacó por su buena química con los compañeros y su amistad con Emiro.

Actualmente, Luciano vive radicado en Estados Unidos junto a su esposa, María Alejandra Requena, con quien se casó en 2022. Su regreso a Colombia coincidió precisamente con su participación en el concurso de cocina, donde ha dado mucho de qué hablar por sus platos y su desempeño en los retos grupales.

¿Quién hubiera imaginado que un ingeniero de sistemas terminaría siendo el consentido de la cocina y la televisión?