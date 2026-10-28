Los minis de ‘Yo Me Llamo’ se lucieron y hasta se olvidaron la letra

Espectáculos

El show de los minis en ‘Yo Me Llamo’ estuvo cargado de momentos intensos. Uno de los participantes interpretó ‘La ex’ y, aunque todo iba viento en popa, se le olvidó la letra. Logró recuperarse mientras animaba al público. Elder dijo que le encantaba su “montañero”, mientras que Amparo confesó que la tenía deslumbrada. Elder le dijo que tiene una buena manera de cambiar la melodía sin que nadie se entere de lo que está pasando, y César le dijo que tenía una voz profesional.

Otra de las minis sorprendió por su parecido vocal con la artista original. Aunque recibió elogios, Elder le recomendó tomar más aire al cantar y César le sugirió trabajar en los pequeños errores para seguir mejorando. Por otro lado, “La Diva de Colombia” le dijo a la mini que su voz es increíble y que arrulla de una manera que puede relajar a las personas que la escuchan, y César le dijo que le asombra su buena afinación.

El sentimiento también se tomó el escenario con la interpretación de ‘Pies descalzos’. Esta presentación hizo que César Escola recordara toda la historia de vida de Shakira. Sobre este acto, Amparo destacó la expresión corporal de la mini, aunque le señaló que debe mejorar la respiración.

La canción ‘Hasta que me olvides’ también fue protagonista. La presentación dejó asombrada a Amparo y Aurelio se sintió como si estuviera en un concierto real, al punto que Elder dijo que él mismo le pagaría una boleta.

Para cerrar con broche de oro, una mini recibió fuertes elogios de Elder Dayán, quien celebró que cambió el ritmo de la canción para hacerla más bailable. César también quedó encantado porque se aprendió la coreografía completa. Finalmente, Amparo confesó que ama su estilo musical y el manejo de los tonos de voz, mientras que Aurelio aseguró que el participante le robó el corazón.

La verdad es que estos niños tienen más desplante que muchos adultos en un escenario. ¿Quién creen que se lleva la corona con estos niveles?