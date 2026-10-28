Checho Geles lanza tributo al maestro Omar Geles con su proyecto La Dinastía

Espectáculos

Checho Geles y su agrupación La Dinastía acaban de presentar ‘Parrandeando con las de Omar Geles’, un mosaico musical que reúne seis canciones emblemáticas escritas por el maestro Omar Geles. La producción incluye los temas ‘Una Mariposa’, ‘Renunció’, ‘Cómo le pago a mi Dios’, ‘Ok’, ‘Las locuras mías’ y ‘Cuando casi te olvidaba’.

La idea es hacer un recorrido por los diferentes matices de la obra del compositor, moviéndose entre el sentimiento y la parranda para conectar tanto con los fans de siempre como con la gente más joven. Este lanzamiento marca un momento clave para Checho, quien inicia su propio camino musical al frente de La Dinastía después de haber trabajado más de una década junto a su tío.

La conexión entre ambos fue profunda y duró 12 años, tiempo en el que Checho lo acompañó como acordeonero. Esa experiencia lo llevó a recorrer escenarios nacionales e internacionales, donde pudo absorber de cerca el estilo y la identidad musical que hicieron famoso al maestro.

Detalles de la producción

La parte técnica quedó en manos de Sergio Geles, quien se encargó de la producción y los arreglos musicales. Las grabaciones se llevaron a cabo en los estudios de Nemecio Gómez.

Para el cierre perfecto, el proyecto audiovisual fue rodado en Casa del Río, en Valledupar, bajo la dirección de Fredy Melo. La elección de este escenario conecta la propuesta con la tierra cuna de los grandes exponentes del vallenato y refuerza el vínculo del proyecto con sus raíces.

Sinceramente, qué buen detalle que la familia mantenga vivo ese legado; pasar de ser el acordeonero del tío a liderar el proyecto propio es un salto valiente y necesario. ¿Cuál de estas seis canciones es la que más nos hace llorar a todos?