Los looks que dejaron todo el mundo hablando en la Gala de Día de Muertos Colombia 2026

Espectáculos

La Gala de Día de Muertos Colombia 2026 aterrizó en Bogotá el 29 de octubre y, honestamente, el nivel de los outfits estuvo potente. El evento se tomó el Bronx Distrito Creativo con una temática que ya se vio en la gala de México la semana pasada: «Espíritu monumental: Miradas al muralismo femenino», un código de vestimenta pensado para celebrar a las muralistas mexicanas.

Valentina Ferrer, que estuvo como co-anfitriona, fue de las primeras en llegar con un vestido vintage de Oscar de la Renta. Por el lado de los diseños locales, Manuela Álvarez fue la reina de la noche, ya que vimos sus creaciones en los looks de Angélica Díaz Granados, Paola Betancur, Johana Rojas Ruiz y Juan Moore.

Hubo mucha variedad en la alfombra. Paola Cazarán eligió un vestido de A’VILA, mientras que Ángela Cano optó por Alado & Co. Para quienes prefieren el estilo más estructurado, Juan Castillo se puso un traje de INFINITA y Luisa Arango sorprendió con un conjunto de Jorge Duque.

El toque personal también estuvo presente, como en el caso de María Paula Chaves, que se lanzó la tarea de diseñar su propio vestido. Otras apuestas fuertes fueron el look de Court para Mabel Moreno, el diseño de Maygel Coronel para Manuela Rubio y el vestido de Oscar Reina que lució Verónica Vidal y el de Alitza Garcia que usó Verónica Orozco, quien llegó junto a Tiago Freire.

La lista de invitados estuvo cargada de gente del entretenimiento, la moda y la cultura. También vimos a Sara Ramirez Murillo con un vestido de SANTO AZUL, Pamela García con un diseño de Estefania Alvarez y Belky Arizala usando una pieza de Sulma Arizala.

Para cerrar con broche de oro, Dani y Melo De Leon (conocidos como journeyinparis) coordinaron sus vestidos de HEROICA, mientras que Sebastián Medina se fue por un conjunto de Christian Colorado. El evento contó además con la presencia de figuras como Atenea Morales, Tuti Barrera, Humberto Cubel, Juan Socarrás, Verónica Vidal, Isabella Espinosa, Sebastián Osorio, Ramón Mendoza, Elena Díaz Granados, Mariana Crow, Ana Luisa Espinoza y Blanca Andrea Sánchez Duarte.

¿Cuál de todos estos looks se llevarían ustedes a una fiesta si quisieran dejarlos a todos con la boca abierta?