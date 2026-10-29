Shakira rompió la internet en París con un look minimalista y efecto mojado

Espectáculos

Shakira aterrizó en la Semana de la Moda de París para el desfile de Tom Ford, donde presentaron la colección Primavera-Verano 2027, y lo hizo dejándonos a todos con la boca abierta. La artista llegó con un vestido negro largo hasta el piso, completamente liso y con la espalda descubierta. Lo que realmente llamó la atención fueron los tirantes finos con cristales que marcaban todo el contorno de la silueta. Honestamente, el look fue un diez en sofisticación; demostró que después de los 40 menos es más y que una prenda simple sin estampados es la clave para verse moderna y elegante.

Pero el verdadero shock no fue el vestido, sino el pelo. Shakira dejó a un lado sus rizos icónicos y se lanzó por un estilo suelto con efecto mojado. Ese cambio le dio un aire renovado y súper fresco que combinó perfecto con un maquillaje en tonos rosados y acabado natural. Para cerrar con broche de oro, solo usó unos aros que hacían juego con los cristales del vestido y unos zapatos de taco con plataforma para ganar altura. Nada de carteras ni joyas exageradas, solo la esencia.

No es la primera vez que se luce en la pasarela

Si pensaban que esta era su primera incursión en el mundo de la alta costura, nada que ver. En 2023 ya nos había dejado impactados cuando se sentó en la primera fila del desfile de Fendi Couture con un conjunto más sobrio, siguiendo la línea de la casa italiana.

Pero el momento que sigue vivo en el recuerdo de todos fue su debut como invitada en la pasarela de Viktor & Rolf Couture ese mismo año. Ahí lució un abrigo que tenía la palabra “NO” escrita en letras gigantes, una imagen que dio la vuelta al mundo y que ahora vuelve a sonar cada vez que la colombiana pisa una pasarela.

¿Creen que el efecto mojado es el nuevo camino para Shakira o extrañamos los rizos?