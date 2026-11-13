Liss Pereira y el arte de negociar la convivencia con Ricardo Quevedo

Espectáculos

Liss Pereira se sentó a conversar sobre las realidades de su matrimonio con Ricardo Quevedo y reveló que la convivencia es, básicamente, un ejercicio constante de negociación. En una charla donde se puso a analizar cómo funcionan sus acuerdos, la comediante dejó claro que aunque el amor es la base, los hábitos y los horarios pueden volverse un desafío si no se saben manejar.

El drama del volumen y los espacios propios

Uno de los puntos más curiosos de la relación es el choque entre la necesidad de ruido de Liss y la preferencia por el silencio de Ricardo. Según contó la comediante, ella es una persona muy ruidosa y de "clima caliente", que necesita música a todo volumen para hacer las cosas más sencillas, como cocinar o bañarse. El problema es que a su esposo le fastidia el ruido, lo que generó una tensión en la rutina del hogar.

La situación llegó a un punto en el que Liss dejó de escuchar música en casa durante varios años para no afectar la tranquilidad de Ricardo. Sin embargo, después de un tiempo, decidió que no podía renunciar a ese espacio personal. La solución fue práctica: compró un parlante y ahora puede encerrarse a escuchar música a su gusto y con el volumen que prefiere.

La logística de la paternidad entre dos artistas

Otro tema complejo ha sido la organización familiar. Debido a sus compromisos laborales, que pueden coincidir con los tiempos de descanso de otras familias, tuvieron que establecer acuerdos para acompañar a su hijo. Hace aproximadamente tres años, después de varias conversaciones, llegaron al acuerdo de que siempre habría uno de los dos presente en casa.

El trato es sencillo pero efectivo: si uno tiene que viajar por trabajo, el otro asume la responsabilidad total del niño. Así, si Ricardo sale de la ciudad, Liss se encarga; y si es ella quien debe viajar, él toma el mando. Esta dinámica les ha permitido seguir impulsando sus proyectos profesionales sin descuidar la crianza.

Liss también recordó que durante los primeros años de vida de su hijo decidió bajarle el ritmo al trabajo para dedicarse plenamente a la maternidad. Confesó que fue una etapa intensa porque le gusta mucho su trabajo y eso la hace feliz. No obstante, aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho, ya que para ella era fundamental estar presente en esos primeros años. Un momento muy emocionante para ella fue cuando el niño entró al jardín a los tres años y medio.

Identidad individual frente al rol de esposa y madre

Para la comediante, el secreto de que la relación funcione es no dejar que los roles de esposa y mamá borren la identidad propia. Cree firmemente que mantener amistades, proyectos personales y espacios individuales es vital. Para ella, compartir la vida en pareja no debe significar renunciar a la libertad de hacer actividades por separado.

Como ejemplo de esto, mencionó que para celebrar sus 40 años decidió viajar a Santa Marta solo con sus amigas. Considera que es totalmente válido y necesario que cada integrante de la pareja tenga sus propios viajes y momentos de independencia.

Al final, Liss reflexionó sobre si vivir con alguien es un exceso de intimidad o una forma de supervivencia, y concluyó que es una mezcla de ambas. A pesar de que reconoce que convivir no siempre es sencillo, siente que es muy bonito tener a alguien que sea testigo de su vida y con quien pueda compartir los cambios y las distintas etapas, especialmente cuando hay hijos de por medio.