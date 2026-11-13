Aria Vega se lleva el Grammy Latino 2026 a Mejor Nueva Artista

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Aria Vega se llevó el premio a Mejor Nueva Artista en los Grammy Latino 2026. La ceremonia fue el 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde la cantante colombiana logró imponerse frente a otros nominados como Macario Martínez y Sofía Monroy.

En un discurso muy emotivo, Aria destacó su orgullo por ser colombiana y lanzó un mensaje potente sobre su país. Según ella, Colombia está llena de talento, aunque todavía lucha por consolidar una industria musical sólida, y aseguró que este premio es la prueba de que "los sueños trascienden fronteras".

Para los que no la conocen bien, Aria Vega es el nombre artístico de Mariana Padilla Pérez. Ella empezó estudiando Comunicación y Periodismo, pero su vocación por la música la llevó a lanzar éxitos como 'Chévere' y 'Esta Noche', con una mezcla de ritmos urbanos y caribeños, consolidando su presencia en plataformas como Billboard.

Este reconocimiento valida su talento y abre oportunidades para que más personas conozcan su arte en el ámbito internacional.

¿Será que este es el inicio de una era dominada por Aria?