Javier Camarena y el arte de no dejarse llevar por el ego en la ópera

Famosos

Suele pasar que cuando alguien llega al nivel de Javier Camarena, el tipo que dejó a todo el mundo boquiabierto en el MET de Nueva York, uno espere a alguien inalcanzable. Pero el tenor mexicano aterrizó en Bogotá para un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo —parte de la programación 2027— y dejó claro que, aunque sea una estrella, sigue teniendo los pies muy pegados a la tierra.

Lo primero que hay que entender es que Camarena no compra la idea de que el éxito profesional sea lo mismo que el valor humano. Para él, que su carrera sea un hit no lo define como persona ni lo hace mejor que nadie. Es muy consciente de todo lo que ha implicado llegar a ese punto de reconocimiento, en cuanto a sacrificios, no solo suyos, sino también de su familia. Vive su profesión con amor, pero intenta navegar esta fama de la manera más humana posible, sin que el ego le gane.

Su historia tiene un giro curioso porque la música clásica no fue algo que le impusieron en casa. De hecho, antes de lanzarse al mundo de la ópera, tomó una decisión que él mismo califica como errónea: intentar estudiar Ingeniería. El resultado fue una experiencia altamente infructuosa, lo que lo llevó a dejar atrás los números y perseguir su sueño de estudiar música de forma profesional y formal.

Ahora, el reto es otro: el tiempo. Camarena es honesto al decir que, con la edad, las cosas se ponen más complicadas. El cuerpo cambia y la voz, que no es un instrumento palpable como una guitarra que uno puede afinar con una máquina, también se transforma. Por eso, el proceso de cantar se vuelve un ejercicio de redescubrimiento constante para adaptarse a la nueva sonoridad que se adquiere.

Para lograrlo, el tenor aplica un método riguroso que cualquier aspirante a cantante debería anotar. Todo empieza por los básicos: la alimentación, el descanso y la hidratación son muy importantes, según explica.

Luego viene la parte técnica y mental. El método implica repasar y ejercitar la voz continuamente. En su caso, esto incluye un trabajo de equipo, como el que está haciendo ahora con el pianista español Calio Alonso. El proceso consiste en encontrarse con el otro músico en cuanto a cómo quieren interpretar cada obra desde su instrumento y cómo desean mezclar las ideas musicales.

Otro paso fundamental es la consciencia sonora. Camarena se enfoca en analizar exactamente qué está pasando con su voz al momento de cantar y ser muy consciente de dónde coloca los sonidos. Este ejercicio es lo que permite entrenar la memoria muscular, algo clave ya que el instrumento es el propio cuerpo.

Finalmente, el tenor advierte que esta carrera es una maratón, no un sprint. Su consejo es entender que la ópera es una carrera de resistencia y no de velocidad. El enfoque no debe estar únicamente en alcanzar la perfección técnica, sino en la comunicación. Para él, el canto debe transmitir una idea, un sentimiento o una emoción, evitando caer en el simple exhibicionismo. Al final, la palabra es la herramienta más poderosa porque es la que conecta directamente con el público.

El concierto se llama ‘El placer de cantar’: un programa exigente, completo y versátil, con piezas que comunican en términos musicales y emocionales, donde los tenores se rinden a las melodías más pasionales.