Carlos Vives y José Aguirre se llevan los primeros gramófonos de los Latin Grammy 2026

Espectáculos

Carlos Vives fue el primer colombiano en ganar en la ceremonia previa de los Latin Grammy el jueves 12 de noviembre. El cantante se llevó el premio a Mejor Álbum de Vallenato gracias a El Último Disco, Vol. 1., un trabajo de diez canciones que lanzó en mayo de 2026.

Lo curioso es que, aunque ganó frente a otros pesos pesados del género como Gusi, Karen Lizarazo y Jorge Celedón, Vives no estuvo presente en la gala para recibir su gramófono.

Por otro lado, en la categoría de Mejor Canción Tropical hubo un empate y uno de los ganadores fue José Aguirre, quien es el director y productor del Grupo Niche. Aguirre ganó por su trabajo en Realidad-es.

El compositor aprovechó su discurso para dedicarle unas palabras muy emotivas a Cali, recordando que la ciudad fue una de las más golpeadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.