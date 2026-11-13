Marta Gómez se lleva su segundo Latin Grammy con ‘Mil secretos’

Espectáculos

Marta Gómez volvió a brillar en la industria musical y se llevó su segundo gramófono dorado. La artista colombiana fue reconocida el 12 de noviembre de 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil por su trabajo ‘Mil secretos’, una producción realizada en colaboración con el coro Cantoalegre de Medellín.

Para quienes no la tengan en el radar, Marta Gómez es una cantautora que lleva más de 25 años mezclando folclor, jazz y música latinoamericana con letras poéticas. Esta nueva victoria es un gran salto en su carrera y pone nuevamente a la música infantil de Colombia en el mapa internacional, demostrando que las canciones para niños tienen un lugar fuerte en la industria.

Un viaje por la imaginación infantil

‘Mil secretos’ no es un álbum cualquiera; es una propuesta dedicada a la infancia y a esa capacidad de encontrar historias extraordinarias en los detalles más sencillos. La producción se enfoca en hacer un recorrido por la imaginación de los niños a través de canciones que exploran el paso del tiempo, la naturaleza y los descubrimientos cotidianos.

Las letras del disco invitan a los oyentes a plantearse preguntas curiosas, como qué siente una flor al recibir la lluvia, cómo es la vida de un caracol que carga su casa a cuestas o por qué el tiempo a veces parece volar. Con este enfoque, Gómez y Cantoalegre logran combinar música, poesía y sensibilidad para resaltar lo importante que es mantener la curiosidad y el asombro durante los primeros años de vida.

El sello de Cantoalegre

Este logro es compartido con Cantoalegre, el proyecto musical de Medellín que ha dedicado gran parte de su trayectoria a crear contenidos artísticos para niños y niñas. La unión entre la artista y el coro nació de una visión compartida: acercar la música a la infancia mediante canciones que despierten emociones y nuevas formas de observar el mundo.

Además, ‘Mil secretos’ hace parte de Poesía Cantora, que es una serie de proyectos de Cantoalegre diseñada específicamente para acercar las composiciones de diversas autoras al público infantil.

Una historia de premios y trayectoria

Este reconocimiento llega doce años después de que la cantante ganara su primer Latin Grammy. En 2014, se llevó el premio en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para Niños con la producción Coloreando: Traditional Songs for Children in Spanish, donde ya se notaba su interés por crear contenido para las nuevas generaciones.

Desde aquel entonces, Marta Gómez ha sido una presencia constante en estos premios. Sus trabajos Este instante, La alegría y el canto y Filarmónico 20 años también fueron nominados en diversas categorías, consolidando su lugar en la escena.

En total, la cantautora ha compuesto más de 200 canciones y ha compartido escenarios con figuras internacionales como John Mayer, Bonnie Raitt, León Gieco, Carlos Vives y Mercedes Sosa. Su estilo se caracteriza por integrar ritmos tradicionales latinoamericanos para hablar sobre la memoria, la identidad, la esperanza y las vivencias humanas.

¿Quién diría que aprender sobre caracoles y flores daría para un gramófono dorado?