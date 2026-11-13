Jorge Celedón se tomó Medellín con un vallenateo de tres horas

Espectáculos

Jorge Celedón aterrizó en Medellín para dejarlo todo en el escenario de La Macarena con su espectáculo 'La Historia Mía'. Durante tres horas, el artista de Villanueva, La Guajira, se lanzó un recorrido completo por su trayectoria y las raíces del folclor vallenato, haciendo que el público paisa se conectara con cada canción.

La noche se puso sentimental con los clásicos del vallenato romántico que nunca fallan. El público no se quedó callado y coreó a todo pulmón temas como 'Esta Vida', 'Cuatro Rosas', 'Ay Ombe', 'La Invitación', 'No Te Olvidaré' y 'Parranda en el Cafetal'. Fue básicamente un viaje por los mejores momentos de su carrera donde la nostalgia fue la protagonista.

Este concierto llega en un momento donde Celedón está más fuerte que nunca a nivel internacional. De hecho, tiene una nominación para la edición 27 de los Latin GRAMMY, lo que demuestra que su trabajo difundiendo el vallenato colombiano sigue pegando duro en la industria musical.

Pero no todo es música; el cantante también anda enfocado en los negocios. Sigue impulsando Ay Ombe Coffee by Jorge Celedón, su marca de café con la que busca llevar su identidad cultural a nuevos espacios comerciales. Así que el hombre está balanceando sus proyectos empresariales con la pasión por el folclor y el cariño de sus seguidores.

Seamos honestos, un concierto de tres horas de Celedón es el plan perfecto para sacar el lado más romántico. ¿Cuál de todas sus canciones es la que más les hace sufrir a ustedes?