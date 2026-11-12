Grasa blanca o amarilla: ¿qué onda con el color de la carne y cómo afecta la jugosidad?

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A la hora de comprar carne de res, hay un detalle que casi siempre pasamos por alto: el color de la grasa. Mientras que algunos cortes se ven con una tonalidad blanca, otros tienen un aspecto amarillento. Aunque mucha gente pide en la carnicería que le quiten toda la grasa antes de llevarse la carne a casa, dejarla tiene un propósito claro durante la cocción, ya que ayuda a que la carne quede más jugosa y modifica cómo percibimos el sabor y la textura.

El secreto de la grasa amarilla

Cuando vemos que la grasa tiene ese tono amarillento, generalmente estamos ante animales que fueron alimentados principalmente con pasto. Esto pasa porque los vegetales tienen carotenoides, que son pigmentos naturales que se acumulan en el tejido adiposo del ganado. Uno de estos compuestos es el betacaroteno, el cual el organismo puede transformar en vitamina A, y es el responsable directo de esa coloración amarilla.

Además, este tipo de alimentación basada en pastos puede favorecer que haya una mayor proporción de ácidos grasos omega-3 si se compara con ciertos sistemas de engorde que usan granos. Eso sí, hay que dejar claro que no todas las carnes con grasa amarilla tienen la misma composición nutricional. También es clave saber que el color amarillento no significa que la carne esté vieja, deteriorada o que esté en malas condiciones para comerla.

La jugosidad de la grasa blanca

Por otro lado, la grasa blanca es la que se encuentra en animales cuya dieta tiene una mayor proporción de granos, algo muy común en los sistemas de engorde en corral. Como estas dietas tienen menos pigmentos vegetales, la grasa no adquiere el tono amarillo y conserva esa apariencia blanca característica.

Un punto clave aquí es que ciertos métodos de engorde facilitan la acumulación de grasa intramuscular, que es la que se distribuye entre las fibras de la carne. Esta grasa es la que hace que los cortes resulten más tiernos y jugosos después de cocinarlos. Claro que la cantidad de esta grasa también depende de la genética del animal y de otros factores relacionados con la producción.

¿Cuál elegir según el sabor?

La decisión entre una u otra depende totalmente del gusto de cada quien y de lo que quiera lograr con la receta. Si alguien busca sabores más pronunciados, probablemente se incline por los cortes de animales alimentados con pasto. En cambio, las carnes de ganado alimentado con granos suelen ofrecer sabores más suaves y una sensación de mayor jugosidad, siempre y cuando tengan suficiente grasa intramuscular.

Señales de alerta en la carne

Si bien el color de la grasa es un dato curioso, no sirve para saber si la carne es segura para el consumo. Para eso, hay que fijarse en otras señales que sí indican problemas de conservación. Es fundamental prestar atención a los olores desagradables, si la superficie se siente viscosa o si hay alteraciones evidentes en la apariencia del producto.

Al final, lo más importante es verificar que la carne haya sido manipulada y almacenada bajo las condiciones correctas de higiene y refrigeración. El color de la grasa, por sí solo, no permite determinar si una carne es segura para el consumo.

¿Ustedes son del equipo de la grasa blanca o prefieren la amarilla para que el sabor se sienta más fuerte?