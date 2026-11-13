El último Paloseco: el plan más loco para no perder la herencia

Espectáculos

Hablemos de desesperación nivel experto. Ed Paloseco tiene cuarenta años, es escritor y lleva una vida tranquila con su esposa. Todo parece ir bien hasta que su papá, que ya está anciano, le lanza un ultimátum que lo deja frío: o tiene un hijo en seis meses o se olvida de la herencia. El problema es que Ed descubre que, por razones médicas, no puede ser papá.

Esta es la premisa de El último Paloseco, la comedia que marca el debut de Nico Pinzón Fernández como director de largometrajes. La historia nos lleva al México de 1984, una época donde no existía la facilidad de tener toda la información en un celular, lo que le da un toque especial a la trama. Ante la urgencia de conseguir lo que le corresponde, Ed llega a una conclusión bastante peculiar y arriesgada: buscar a otro hombre que pueda embarazar a su esposa.

Para armar este proyecto, Nico Pinzón Fernández contó con un equipo que creyó en su visión desde el principio. El director relata que fue un proceso mágico, especialmente por el cast y el crew. Un punto clave fue Luis Ernesto Franco, quien es el protagonista de la película y quien decidió sumarse al proyecto simplemente leyendo el guion, sin siquiera conocer al director. Además, la esposa de Pinzón Fernández se involucró como coproductora, buscando la manera de hacer realidad la historia. El director recuerda con humor que inventó todo esto en su casa, incluso sin tener pantalones puestos, y que fue increíble ver cómo tanta gente se unió a su idea.

El proceso para conectar con los personajes también tuvo sus matices personales. Ana Lucía Domínguez, quien interpreta a Elisa, la esposa de Ed, sintió que el guion llegó en el momento exacto. Mientras ella y su esposo pensaban en buscar un bebé en la vida real, recibió la historia, lo que vio como una señal. Esta coincidencia se extendió al set, ya que Luis Ernesto Franco también le confesó que estaba pensando seriamente en ser papá. Hoy en día, según cuenta la actriz, él tiene un bebé de la edad del suyo. Domínguez destaca que la mezcla de un guion bien escrito con situaciones de humor hizo que su conexión con el personaje fuera perfecta.

Por otro lado, Ricardo Abarca, el actor que interpreta a Charlie, el vecino elegido para ejecutar el plan, confiesa que conectar con su personaje fue un reto porque es alguien que él no sería capaz de ser en la realidad. Lo que Abarca rescató de Charlie es que no tiene malicia ni busca sacar provecho; su única motivación es ayudar al vecino y entrarle al proyecto con todo menos miedo. Su estrategia para actuar fue llevar esa verdad al set y jugar con las reacciones, permitiéndose improvisar tonterías que surgieron en el momento, confiando en la libertad que Nico Pinzón Fernández les daba como director.

En cuanto a la preparación técnica y artística, la producción no dejó nada al azar. El método de trabajo incluyó varias etapas para que los actores se sintieran seguros. Primero, realizaron lecturas a través de Zoom, ya que cada integrante del equipo se encontraba en un país diferente. Después de estas sesiones virtuales, se organizaron ensayos presenciales en Bogotá semanas antes del rodaje. Una vez en el set, continuaron ensayando mientras se cuadraban las luces de cada escena.

Esta flexibilidad permitió que los actores jugaran con sus personajes y que surgieran cosas muy interesantes que no estaban estrictamente en el papel. Ana Lucía Domínguez resalta que se sintió apoyada y escuchada, lo que se traduce en una tranquilidad que se refleja en la cámara. Nico Pinzón Fernández también menciona un detalle tierno sobre la preparación de Ricardo Abarca: su guion estaba lleno de notas, pero no todas eran técnicas, pues sus hijas le escribían mensajes de suerte y corazones en las páginas, algo que el director siente que permeó la dulzura del personaje en la pantalla.

¿Ustedes qué harían? ¿Aceptarían la ayuda del vecino por un montón de plata o preferirían pasar la pena?