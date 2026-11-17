Famosos

Bogotá se prepara para recibir a Las estrellas de Buena Vista el sábado 21 de noviembre a las 8 p.m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. El grupo promete una noche donde el son, el bolero y los ritmos cubanos sean los protagonistas, con entradas que van desde los $149.000 hasta los $390.000 a través de Tuboleta.com.

Para Osiris Valdés, vocalista y violinista de la agrupación, subir al escenario representa una gran responsabilidad. Según Valdés, su tarea es asegurar que sigan vivos los temas interpretados por figuras como Ibrahim Ferrer u Omara Portuondo, un trabajo que afirma realizar con gusto para dar continuidad a este proyecto musical.

El peso de un legado histórico

La historia de este sonido comenzó en un club de la Cuba de los años 50, pero alcanzó una visibilidad masiva cuatro décadas después. Fue gracias a un proyecto discográfico impulsado por el productor británico Nick Gold, el músico estadounidense Ry Cooder y el director musical cubano Juan de Marcos González, quienes rescataron del olvido a músicos que grabaron piezas icónicas de son, bolero y filin.

Este encuentro fue llevado posteriormente al cine por el director alemán Wim Wenders en un documental grabado durante un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York. En aquellos años, brillaron leyendas como Compay Segundo, Rubén González, Cachaíto López, Barbarito Torres, Eliades Ochoa, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo y el propio Juan de Marcos González.

La formación actual y su trayectoria

El espectáculo actual, Las estrellas de Buena Vista, cuenta con artistas como Ángel Terry Domech y Osiris Valdés. La agrupación cuenta con 13 miembros originales del icónico Buena Vista Social Club, entre los que se encuentran Carlos Calunga en la voz, Javier Zalba en el saxofón, Lázaro Villa en la voz, Alberto Muñoz en el trombón, Ángel Terry en la percusión, Osiris Valdés en el violín, Roberto García en la trompeta y Fernando Arévalo en el bajo.

Ángel Terry recuerda que el movimiento cultural no se limitó al primer disco famoso, sino que en 1996 se grabaron 'Introducing Rubén González' y 'A todo como le gusta'. Terry entró al proyecto precisamente cuando se decidió hacer la gira para promover estos tres discos, lo que generó una explosión de popularidad. A partir de ahí, la disquera comenzó a realizar grabaciones independientes de figuras como Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo bajo el sello Buena Vista Social Club.

Un vínculo especial con Colombia

El regreso al país busca continuar un viaje sonoro que inició en 1996 con canciones inolvidables como 'Candela', 'Dos Gardenias', 'El cuarto de Tula' y 'Chan chan'. Para Terry, Colombia es una tierra fértil para la música cubana desde hace muchos años, al punto que volver al país se siente como volver a casa.

El músico destaca la experiencia de presentarse en Salsa al Parque en octubre de 2025 en el parque Simón Bolívar, calificando como increíble el interés de la gente y la oportunidad de intercambiar ideas con músicos de diversas partes de Colombia y Latinoamérica.

La trayectoria de Las estrellas de Buena Vista ha llevado su música a escenarios de México, Costa Rica, España, Francia y Bélgica. Además, en 2024 tuvieron una participación especial en los actos inaugurales de las Olimpiadas de París.

Para cerrar, Osiris Valdés resalta la influencia de los grandes maestros. Sobre Omara Portuondo, menciona que trabajar años con ella fue fundamental, describiéndola como una cantante de puro sentimiento y filin cuya suavidad en la voz y forma de transmitir el mensaje son invaluables. Juntamente con Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, estas figuras dejaron enseñanzas excepcionales sobre la manera de interpretar y conectar con el público.