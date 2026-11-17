Espectáculos

La chef mexicana Belén Alonso, quien hace parte del jurado de MasterChef Celebrity Colombia, compartió una historia personal muy fuerte durante el episodio emitido el 12 de noviembre. En medio de una dinámica del programa, la cocinera reveló que su padre padece demencia y que, lamentablemente, perdió la capacidad de hablar desde diciembre de 2025.

Lo que más conmovió a todos fue que, a pesar del avance de la enfermedad y las dificultades en la comunicación que enfrenta la familia, el señor aún logra reconocer a su hija. Belén contó que cuando su madre le muestra episodios del programa, él es capaz de decir "Belén". Para la chef, que este reconocimiento ocurra al verla en televisión tiene un valor especial, especialmente porque intenta ayudarlo a recordar quién es ella cada vez que regresa a México.

Una historia de superación y estudio

Belén aprovechó el espacio para contar que su papá es un gran ejemplo de vida para ella. El señor fue un emigrante que salió de España siendo muy joven, en un contexto posterior a la Guerra Civil española, y atravesó momentos muy difíciles durante ese proceso. Uno de sus grandes anhelos era estudiar, aunque por las circunstancias de su juventud no pudo cumplir ese deseo.

La verdadera sorpresa llegó décadas después, cuando el padre de la chef decidió entrar a la universidad a los 80 años. Sin embargo, la enfermedad apareció justo durante su segundo año de estudios. Belén explicó que, tras el diagnóstico de demencia, la institución educativa le informó a su madre que ya no podía continuar como estudiante formal, aunque le permitieron asistir a las clases en calidad de oyente.

La chef destacó que su padre mantuvo el compromiso con su formación académica hasta donde fue posible y que dio todo de sí hasta el último momento. Además, resaltó que fue una figura paterna fundamental para sus hijos y que siempre mantuvo ese interés por aprender, incluso en las etapas más avanzadas de su vida.

El impacto de los mensajes familiares

Todo esto salió a la luz durante un reto de caja misteriosa que cambió la rutina del programa. En lugar de los ingredientes de siempre, los diez participantes que siguen en la competencia encontraron grabadoras de casete en sus estaciones. Cada una contenía audios enviados por personas cercanas, lo que convirtió la cocina en un espacio de recuerdos sobre historias de infancia, ausencias y vínculos profundos.

Esta actividad no solo afectó a los concursantes, sino que también sacudió a los jurados y a la presentadora Claudia Bahamón. El ambiente se llenó de nostalgia mientras las voces de padres, madres y hermanos resonaban en el set, llevando a los presentes a reflexionar sobre las personas que han marcado sus vidas.

El doloroso recuerdo de Claudia Bahamón

La presentadora Claudia Bahamón también vivió un momento muy íntimo al compartir la historia de su padre, Germán Bahamón Vanegas, quien falleció en noviembre de 2019 a causa de un accidente de tránsito ocurrido en Bolívar. Claudia recordó con lágrimas que conserva un audio muy especial que recibió el día que cumplió 40 años.

Resulta que Bahamón había vuelto a festejar su cumpleaños después de mucho tiempo, en una reunión organizada por una amiga. Su padre se enteró de la celebración y le envió un mensaje de voz para felicitarla; el detalle es que ese audio llegó el mismo día de su muerte, lo que le dio un significado único y doloroso a la grabación.

En el mensaje, Germán Bahamón le decía a su hija que admiraba su risa, su sensibilidad, su compromiso con el medio ambiente y su defensa de los animales. Claudia compartió el audio con los jurados y concursantes, y aseguró que esos mensajes son un alimento bonito para el corazón. La presentadora dijo antes de compartir el audio que hace mucha falta el papá cuando no está.