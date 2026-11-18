Famosos

Jhonny Rivera y Nanpa Básico presentan ‘Perdóname’, una colaboración que mezcla la música popular con el rap para hablar de los errores sentimentales. La canción se centra en el sentimiento de arrepentimiento que surge cuando alguien no valoró a su pareja mientras la tenía cerca y ahora, que la relación terminó, siente el deseo de recuperar lo perdido.

La letra de este tema explora la perspectiva de quien reconoce sus equivocaciones y anhela regresar al momento en el que todavía existía la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Con frases como "cuando te tuve cerca no te valoré", la canción describe esa situación tan común en la que solo se comprende el valor de una persona cuando ya no está presente en la vida de uno.

Dos mundos musicales que se encuentran

Este proyecto une dos trayectorias que se han movido en escenarios musicales muy diferentes, pero que coinciden en su capacidad de narrar emociones humanas. Por un lado está Jhonny Rivera, cantante, actor y empresario reconocido en la música popular colombiana.

El camino de Rivera hacia la música estuvo marcado por sus experiencias personales y diversos trabajos previos. Antes de dedicarse al arte, el cantante nacido en Pereira trabajó como mensajero en Bogotá, fue vendedor ambulante y se dedicó a recoger café. Todas estas vivencias influyeron en su acercamiento a la composición. En una entrevista con Mix Radio, Rivera contó que empezó a escribir canciones inspiradas en el despecho y en situaciones personales, destacando que el tema ‘El dolor de una partida’ fue la oportunidad que le permitió abrirse camino en la música. Desde entonces, su repertorio se ha basado en historias de rupturas, amor y vivencias cotidianas.

Por otro lado, Nanpa Básico, nombre artístico de Francisco David Rosero Serna, ha construido su identidad desde el rap y la escritura introspectiva. El artista paisa inició su proyecto musical durante la década de 2000 y lanzó ‘Entre Esquinas’ en 2010, uno de sus primeros trabajos como solista. A lo largo de los años, sus letras se han caracterizado por abordar conflictos personales, relaciones y diversas experiencias de vida.

El hilo conductor del sentimiento

Aunque la formación de Nanpa Básico está ligada al hip hop, su música ha evolucionado incorporando otros elementos sonoros. Un ejemplo de esto es su álbum ‘Duelo’, presentado en 2024, donde utilizó una experiencia sentimental como el hilo narrativo de sus composiciones. Ese interés por las emociones personales es precisamente lo que permite que encuentre un punto de conexión con Rivera.

Aunque uno viene de la música popular y el otro del rap, ambos artistas han hecho de las contradicciones de las relaciones humanas un tema recurrente en sus carreras. En ‘Perdóname’, esa conexión se materializa a través de una historia de arrepentimiento, donde la identidad musical de Nanpa Básico y la interpretación de Rivera se juntan para abordar el deseo de recuperar a alguien tras reconocer los errores cometidos.

La colaboración no es solo un cruce de géneros, sino una suma de dos formas distintas de narrar una experiencia sentimental. Al final, la canción plantea una pregunta fundamental: ¿qué pasa cuando alguien entiende el valor de una relación justo después de perderla? Sobre esa base, Jhonny Rivera y Nanpa Básico construyen un relato sobre las palabras que llegan tarde y las oportunidades que no se aprovecharon.