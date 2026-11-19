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Lorna Cepeda, la actriz que interpretó a Patricia Fernández en 'Betty, la fea', compartió que descubrió que tenía cáncer de piel debido a un lunar inusual en su espalda. Según contó en una entrevista, ella no sentía nada en la zona, pero dos personas le advirtieron sobre su aspecto.

La primera alerta llegó en un set de grabación, cuando un técnico de sonido le dijo: “Oye, algo te está sangrando en la espalda”. A pesar de esto, la actriz admitió que no le dio importancia al asunto en ese momento. Solo cinco meses después, la niñera de sus hijos le tomó una fotografía del lunar y la animó a ir al médico.

Cepeda describió la lesión como un lunar que sobresalía y sangraba constantemente. Aunque al principio pensó que se trataba de una verruga, la imagen la convenció de buscar a un especialista. El médico le indicó que se había demorado en buscar ayuda y le realizó una biopsia de urgencia.

Los resultados confirmaron que se trataba de un melanoma. Durante el tratamiento oncológico, Cepeda se apoyó en su fe y aseguró haber sentido la presencia de Dios curándola, describiendo una sensación de calor en sus manos.

La cirugía para extirpar el melanoma fue exitosa. Los estudios de seguimiento confirmaron que el cáncer desapareció completamente, sin señales de metástasis ni células cancerígenas activas.

Desde su recuperación, la vida de la actriz cambió en cuanto a sus cuidados. Ahora debe evitar la exposición al sol y asistir a controles dermatológicos anuales, luego de un periodo en el que tuvo que ir a revisiones cada tres o cuatro meses.