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La bossa nova sigue influyendo en la música actual. De hecho, hay una nueva generación de compositores en Brasil, como Musé Ibarra, Dora Morelenbaum, Julia Mestre o Ana Frango Elétrico, que mantienen vivo el sonido incorporando la armonía, el ritmo y las melodías características de este movimiento, pero dándoles un toque contemporáneo.

El impacto de este estilo ha llegado incluso a niveles inesperados. El interés ha traspasado géneros, y raperos como Jay-Z, Kanye West y Pusha han hecho remixes de canciones de Marcos Valle, demostrando que la estética de la bossa nova sigue siendo atractiva para los oídos modernos.

¿Cómo se compone una canción de bossa nova?

Para Marcos Valle, el proceso de creación no es lineal, pero tiene un camino preferido. El método habitual comienza con la música: primero se construye la base musical y luego se adapta la letra a esa estructura. Valle considera que hacerlo en este orden es más fácil, aunque admite que a veces ambos elementos surgen al mismo tiempo.

En ocasiones, el proceso empieza con fragmentos de letras que ya traen una sonoridad específica, mientras la melodía ya suena en la cabeza del compositor. Sin embargo, hay un punto clave en su metodología: la libertad creativa. Cuando otra persona es la encargada de escribir la letra, Valle evita imponer sus ideas. Su instrucción es simple: que el autor escuche la melodía y haga lo que crea mejor, basándose en su propia imaginación.

El ADN del género: de la samba a la sofisticación

Es imposible hablar de bossa nova sin hablar de la samba. La samba es el ancestro inmediato y la raíz fundamental; sin ella, la bossa nova sencillamente no existiría. Esta conexión es profunda, ya que la samba proviene de las raíces negras y de la gente más humilde de las favelas, siendo la base original tanto de la bossa nova como del soul y el funk.

La diferencia radica en el enfoque. La bossa nova surgió como una forma más sofisticada de tocar samba, impulsada por personas de clase media que tuvieron acceso a conservatorios y al aprendizaje de música clásica. Artistas como Tom Jobim, Carlos Lyra, Menescal y el propio Valle integraron la música erudita en la estética del género, creando ese sonido pulido que conocemos hoy.

Música, espiritualidad y pasión

Detrás de las canciones también hay una búsqueda de trascendencia. Para Valle, la música es una conexión espiritual profunda. Aunque creció en una familia católica, su camino no fue la ortodoxia religiosa sino la espiritualidad. Tras pasar por el espiritismo de Allan Kardec, encontró su respuesta en la idea de Dios dentro de sí mismo. Para él, componer música y dar conciertos son experiencias de conexión espiritual, y ve su capacidad de crear tantas canciones como un impulso espiritual al que debe responder tocando lo mejor posible y manteniendo la humildad.

Incluso la relación entre la música y el fútbol tiene una explicación lógica desde el arte. Cuando el fútbol se juega bien, se convierte en una expresión artística donde el movimiento del cuerpo, el pensamiento y la dirección crean una especie de baile que despierta los sentidos. Esa picardía y sensualidad es el puente que une a ambas pasiones en Brasil, donde es común que músicos jueguen fútbol de forma amateur o que jugadores, como Ronaldinho, tengan el gusto por cantar.

Todo esto se refleja en piezas clásicas como Não tem nada não, compuesta por Valle y João Donato a principios de los 70. La canción narra el viaje de un hombre enamorado que viaja a otro país para ver a su pretendida, solo para ser desairado, transformando la confusión amorosa en un reclamo disimulado. Valle, a sus 83 años y autor de Samba de verão, sigue activo con giras y material nuevo, como su vigesimotercer álbum de estudio, Túnel acústico, lanzado en 2024.

¿Quién se resiste a un ritmo que suena a playa y sofisticación al mismo tiempo?