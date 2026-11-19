Espectáculos

Silvestre Dangond, uno de los máximos exponentes del vallenato moderno, aterrizará en Puerto Ordaz el 18 de diciembre. El cantante se presentará en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay (CTE Cachamay) para una noche que promete ser histórica.

El show no será cualquier cosa; Silvestre llevará un repertorio cargado de energía y sentimiento, repasando sus éxitos más recientes como "Hay amores" y esos himnos que todos nos sabemos, como "Las locuras mías", "Cásate conmigo", "Materialista" y "Niégame tres veces". Se nota que quiere dejarlo todo en la tarima.

Para que la experiencia sea de otro nivel, Angels Productions se encarga de la producción con un despliegue técnico, sonoro y visual de talla internacional. Desde la organización aseguran que traer al colombiano a Puerto Ordaz es "cumplir una deuda con la fanaticada de Guayana", y que la idea es que todo el mundo cante a todo pulmón.

Si quieren ir, pilas: las entradas saldrán pronto a través de la plataforma MDTicket.com. Los organizadores piden estar atentos a sus redes sociales para conocer el anuncio de la fecha de venta y recomiendan asegurar las localidades con antelación. Aún no hay detalles sobre los puntos de venta físicos ni los horarios de apertura, pero prometieron soltar más información pronto.

Sinceramente, que Silvestre llegue a Venezuela siempre es un evento. Esperemos que el despliegue visual sea tan potente como dicen, porque con esos temazos el ambiente ya se siente encendido. ¿Quién se anima a viajar para cantar "Cásate conmigo" en vivo?