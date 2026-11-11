La Filarmónica de Bogotá se lució en el León de Greiff con Mozart y Bizet

Espectáculos

La Filarmónica de Bogotá volvió a llenar el auditorio León de Greiff con un programa que mezcló el virtuosismo clásico y algunas piezas poco comunes. En un momento donde el medio cultural parece estar en tensión y los artistas necesitan dosis de valeriana, la labor de la Filarmónica sigue siendo el refugio donde la calidad manda y el público responde.

El León de Greiff lleva el nombre del poeta colombiano Francisco de Asís León Bogislao de Greiff Haeusler, quien destacó por sus innovaciones estilísticas y fue uno de los fundadores del grupo Los Panidas en 1915.

El misterio de la Obertura

La velada comenzó con la Obertura en si bemol mayor, una pieza que trae consigo un chisme histórico bastante intenso. Aunque aparece en el Catálogo de Köchel como K.311a, hay una pelea eterna sobre quién la escribió realmente. La obertura habría sido escrita en París en 1778, pues el 8 de septiembre de ese año, durante un concierto en el Palais des Tuileries, Mozart habría dirigido una obertura en esa misma tonalidad. El K. 311, por su parte, corresponde a la Sonata n°9 en re mayor para piano de finales de 1777.

Sin embargo, los expertos mozartianos dicen que ni hablar: aseguran que no es de Mozart porque la música no alcanza las alturas necesarias y no existen manuscritos originales ni particellas. Otros le dan el crédito a François Gossec. Pero la verdad es que, más allá de quién puso las notas, la ejecución fue un despliegue total. José Antonio Méndez, director adjunto de la Sinfónica Nacional de Cuba, llevó el podio con una transparencia y nitidez envidiables, mientras que Juan Fernando Muñoz, primer oboe filarmónico, se robó el show durante el Andante pastorale. El Allegro spiritoso cerró la pieza con una fogosidad y unos ataques precisos que dejaron al público subyugado.

Control y autonomía en la Sinfonía concertante

Después vino lo seguro: Mozart auténtico y del mejor. La Sinfonía concertante para violín y viola en mi bemol mayor K. 364, escrita en 1779 tras un viaje desastroso a París, es una obra maestra que exigía precisión. Aquí Méndez hizo una jugada arriesgada pero inteligente: les dio a los solistas una cuota de autonomía inusual.

El violinista Pablo Hurtado y el violista Raúl García manejaron esa confianza a la perfección. Lograron ese equilibrio difícil de ser protagonistas fugaces y luego camuflarse en el tejido de la orquesta sin que se sintiera forzado. Se lucieron especialmente en las cadenzas del Allegro maestoso y del Andante en do menor. El Presto final fue la cereza del pastel, donde el director, la orquesta y los solistas mostraron una ligereza necesaria para cerrar esa atmósfera mística del Andante y llevar la obra a puerto seguro.

Una rareza de Bizet y el caos de los aplausos

El cierre del concierto fue una apuesta arriesgada y brillante: la Sinfonía n° 1 en do mayor de Georges Bizet. Fue una jugada maestra porque recordó que Bizet era mucho más que la ópera Carmen; era un genio absoluto y uno de los mejores pianistas del siglo XIX. Esta obra, escrita en 1855 cuando el compositor tenía solo 17 años y en apenas un mes, es una rareza del sinfonismo francés que se alejaba de la influencia germánica.

La interpretación fue impecable, traduciendo al público un clasicismo ágil. Pasaron por un Allegro vivo, un Adagio con aires orientales y sensuales, y un Scherzo brillante que terminó en un Allegro vivace con una ligereza que recordaba a Rossini. Méndez, con su batuta rigurosa pero no inflexible, logró que la pieza conectara totalmente con la gente.

Lo único que estuvo medio flojo fue la manía del público de aplaudir entre los movimientos de las obras, algo que técnicamente es un bache en la experiencia, pero que demostraba la emoción del momento. Al final, fueron tres obras y nueve aplausos, sumando un encore de los solistas con contrabajo y caja peruana que hizo que el auditorio llegara al paroxismo.

Sinceramente, que el medio cultural esté pasando por momentos preocupantes es un hecho, pero mientras la Filarmónica y el León de Greiff sigan así de unidos, hay razones para celebrar. ¿Quién más se atreve a programar a un Bizet de 17 años y que salga así de bien?