Hubo nuevos reyes en el Festival Vallenato de Uniguajira y la Fundación Cocha Molina

Espectáculos

El Festival Vallenato de la Universidad de La Guajira y la Fundación Cocha Molina llegó a su tercera edición y ya tiene ganadores. En la sede de Riohacha, se coronaron los nuevos reyes en las categorías de Principiantes y Avanzados.

La competencia estuvo picante con 25 estudiantes que llegaron desde las sedes de Riohacha, Fonseca y Villanueva. El premio para los que se llevaron la corona en cada categoría fue, como tiene que ser, un acordeón.

El jurado no era cualquier grupo de personas; los encargados de calificar fueron los reyes vallenatos Julián Rojas, Wilber Mendoza y Chemita Ramos Jr., quienes estuvieron acompañados por el maestro Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina.

Julieth Peraza, gerente de la Fundación Cocha Molina y gestora cultural, contó que para la final quedaron 12 estudiantes de la comunidad educativa, repartidos así: seis acordeoneros principiantes y seis avanzados.

Pero la cosa no quedó solo en los instrumentos. El público también se gozó las eliminatorias de técnica vocal y la canción inédita, una iniciativa que impulsó el grupo de composición de la seccional de Villanueva.

Este encuentro entre la universidad y la fundación busca que las nuevas generaciones sigan defendiendo el vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Qué nivel que los premios sean instrumentos reales!