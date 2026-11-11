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Hubo nuevos reyes en el Festival Vallenato de Uniguajira y la Fundación Cocha Molina

Mandy Mandopoulos · 11 de noviembre de 2026
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El Festival Vallenato de la Universidad de La Guajira y la Fundación Cocha Molina llegó a su tercera edición y ya tiene ganadores. En la sede de Riohacha, se coronaron los nuevos reyes en las categorías de Principiantes y Avanzados.

La competencia estuvo picante con 25 estudiantes que llegaron desde las sedes de Riohacha, Fonseca y Villanueva. El premio para los que se llevaron la corona en cada categoría fue, como tiene que ser, un acordeón.

El jurado no era cualquier grupo de personas; los encargados de calificar fueron los reyes vallenatos Julián Rojas, Wilber Mendoza y Chemita Ramos Jr., quienes estuvieron acompañados por el maestro Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina.

Julieth Peraza, gerente de la Fundación Cocha Molina y gestora cultural, contó que para la final quedaron 12 estudiantes de la comunidad educativa, repartidos así: seis acordeoneros principiantes y seis avanzados.

Pero la cosa no quedó solo en los instrumentos. El público también se gozó las eliminatorias de técnica vocal y la canción inédita, una iniciativa que impulsó el grupo de composición de la seccional de Villanueva.

Este encuentro entre la universidad y la fundación busca que las nuevas generaciones sigan defendiendo el vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Qué nivel que los premios sean instrumentos reales!

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.