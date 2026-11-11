Aria Vega quiere que soltemos el celular y nos sentemos a jugar dominó

Espectáculos

Aria Vega se tomó el tiempo de recordar que, aunque el mundo digital nos tiene atrapados, nada le gana a una buena charla cara a cara. Por eso, la cantante se alió con Old Parr en una propuesta que busca reivindicar la amistad y los encuentros presenciales, rescatando la tradición colombiana de reunirse alrededor de una mesa.

Para aterrizar este mensaje, lanzaron una edición limitada de más de 17.000 dominós. La idea es que el juego sea la excusa perfecta para dejar las pantallas y compartir historias en colectivo. Desde el 9 de noviembre de 2026, los mayores de edad en Medellín y la Costa Caribe pueden conseguir el suyo con su compra, mientras que en Cali estarán disponibles a partir del 1 de diciembre.

Mucho más que música

Fuera de los juegos de mesa, la barranquillera está en un momento muy fuerte de su carrera. Con temas como Costeñita, Agua de Panela y Chévere, logró que su música llegara lejos sin soltar sus raíces caribeñas. Sobre esto, Aria confesó que aunque sabía que Costeñita —que trabajó con Deco— sería un antes y un después, no se imaginaba que las cosas pasarían así.

Según ella, este crecimiento no es casualidad; tiene mucho que ver con la disciplina y con saber escuchar a quien la sigue. Para la artista, el don de escucha es clave no solo para crear canciones, sino para tomar decisiones sobre su proyecto.

Cero etiquetas

Si creen que la van a encasillar en un solo ritmo, piensen mal. Aria Vega dejó claro que no quiere quedarse en un único género musical. Para ella, la libertad creativa es lo primero y la verdadera identidad de un artista está en encontrar una propuesta propia que le permita experimentar con diferentes sonidos.

La verdad, hace falta más de esa energía de sentarse a jugar y menos de estarnos mandando memes sin vernos la cara. ¿Quién se anota para una partida de dominó?