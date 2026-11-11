Carlos Slim llega al DaviArena de Medellín para que no nos quedemos sin wifi

Espectáculos

Carlos Slim decidió meterse en el negocio del DaviArena en Medellín, uno de los nuevos escenarios de espectáculos en Antioquia, pero ojo: no llega a construir el sitio ni a vender las entradas, sino a encargarse de la conectividad.

Para que el wifi funcione y no sea un dolor de cabeza, Claro va a meterle una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos. La idea es instalar puntos de acceso a internet distribuidos estratégicamente por todo el recinto con el objetivo de garantizar el wifi. El sistema tiene que estar listo y operativo para el concierto de Juanes, donde se espera que lleguen unas 17.200 personas.

Un diseño con sabor a Medellín

El DaviArena no es cualquier bodega para conciertos. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de la firma británica HOK, que es la misma que diseñó el O2 Arena de Londres y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Para que el lugar no se sienta como un edificio frío, los arquitectos decidieron que la fachada tuviera como referencia la tradición silletera de Medellín. Es un detalle bacano que mezcla la arquitectura de primer nivel con la cultura local.

En cuanto a la plata, la inversión inicial del DaviArena ronda los 320.000 millones de pesos. Quienes promueven el lugar estiman que el escenario podría generar ingresos anuales cercanos a los 100 millones de dólares. Además, se proyecta un impacto económico indirecto que podría oscilar entre los 400.000 y los 650.000 millones de pesos, lo que terminaría beneficiando a sectores como el transporte, la gastronomía, la hotelería y el comercio de la ciudad.

El imperio del entretenimiento de Claro

Carlos Slim, el empresario mexicano conocido por su habilidad para rescatar empresas y ser uno de los hombres más ricos del mundo, no es nuevo en esto de los shows en vivo en Colombia. Antes de aterrizar en Medellín, ya tenía en marcha proyectos musicales como Vive Claro Distrito Musical y Vive Claro Music Hall.

En la capital, la multinacional mexicana trabaja de la mano con Ocesa Colombia, compañía liderada por la CEO Luz Ángela Castro. El recinto de Bogotá abrió sus puertas el 21 de agosto de 2025 con un show de Green Day y, desde esa fecha, ya han pasado por ahí más de 50 artistas y cerca de 300.000 personas. En la lista de invitados han estado pesos pesados como Shakira, Ed Sheeran, Linkin Park, Imagine Dragons, Guns N' Roses y My Chemical Romance, además de talentos locales como Blessd.

Otro de sus proyectos es el Vive Claro Music Hall, que se inauguró el agosto pasado como una sala de conciertos moderna. Este espacio hace parte del complejo Vive Claro Distrito Cultural y está ubicado junto al Estadio Vive Claro. Este lugar, creado también por Ocesa Colombia, tiene capacidad para recibir hasta 6.000 asistentes.

Los otros jugadores del DaviArena

Aunque Claro se encarga de los cables y el wifi, hay otros nombres importantes en el juego. La venta de la boletería queda en manos de TuBoleta, empresa que pertenece a Beat Hub y que tiene la meta de realizar cerca de 75 eventos al año.

Por el lado financiero, Davivienda entra como aliado. La entidad, presidida por Javier José Suárez, quiere aprovechar el escenario para pegarse más a sus clientes ofreciendo beneficios como pasarelas de pagos integradas y preventas exclusivas.

Al final, entre la infraestructura británica, el internet de Slim y el respaldo financiero, el DaviArena se perfila como el lugar donde todos queremos estar, siempre y cuando la señal no se caiga en el mejor momento de la canción.