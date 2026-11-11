Cómo votar por el ganador de ‘Yo Me Llamo Mini’ 2026 sin gastar un peso

Espectáculos

Desde el 10 de noviembre, quienes quieran elegir al ganador de ‘Yo Me Llamo Mini’ 2026 pueden votar por ‘Mini Ángela Aguilar’, ‘Mini Vicente Fernández’ o ‘Mini Whitney Houston’. Todo el proceso es totalmente gratuito y no requiere de ningún intermediario.

Para empezar, solo hay que entrar al enlace de votación de la página del programa. Una vez allí, aparecen los nombres de los tres finalistas y un botón para votar. Después de dar clic y confirmar la selección, el sistema avisará que el voto fue registrado con éxito y dará la opción de votar de nuevo a través de la opción ‘Ingresar aquí’.

Si alguien quiere dar un segundo voto a su participante favorito, el proceso cambia un poquito porque requiere un registro previo o ingresar a una cuenta ya existente. En este paso, es necesario escribir el correo electrónico, aceptar los términos y condiciones, y autorizar el tratamiento de los datos personales para poder continuar.

Luego, el usuario debe confirmar sus datos personales: nombres, apellidos, número de celular y el tipo de documento. Al correo inscrito llegará un código de validación de seis dígitos que debe escribirse dentro de un tiempo estimado; si el tiempo se pasa, toca solicitar otro código.

Una vez verificada la cuenta, el sistema mostrará nuevamente a los tres finalistas para que el usuario haga clic en su preferido y ratifique el voto. Al finalizar, el sistema notificará que el registro fue exitoso y ya se puede salir de la página.

Sinceramente, que sea gratis es la mejor noticia, porque así nadie se queda sin apoyar a su favorito por falta de saldo. ¿A quién le vas a dar tu voto?