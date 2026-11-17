Espectáculos

Luis Fernando «Negro» Salas anunció el 9 de noviembre que su esposa, Ana María Espinosa, está esperando una niña. La bebé, que será la primera hija en común de la pareja, ya tiene nombre: Alana. El actor caleño de 52 años compartió la noticia en sus redes sociales mediante un video que muestra fragmentos de la fiesta de revelación de género, donde estuvieron presentes amigos y familiares cercanos.

Para acompañar el video, Salas escribió un mensaje muy emotivo dedicado a su futura hija: «Mi amor. Te soñamos, te deseamos y hoy, te estamos esperando con todo el amor del mundo. TE AMAMOS, ALANA». Esta publicación generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia y el nombre elegido por los esposos.

El misterio de la revelación

La noticia del embarazo había comenzado a circular días antes. El mismo actor había sido el encargado de soltar la primera pista al publicar un video con escenas de la celebración de revelación de género, aunque en ese momento no dio detalles concretos sobre el sexo del bebé.

Para poner a la gente a pensar, Salas publicó una historia de Instagram con una encuesta, pero en lugar de dar la respuesta definitiva, dejó a los seguidores con más dudas. Fue la publicación del 9 de noviembre la que finalmente cerró la incógnita y confirmó que Alana es la integrante que llega a la familia. Actualmente, el embarazo ya transita por su segundo trimestre de gestación, aunque la pareja no ha revelado la fecha estimada para el nacimiento.

Una nueva etapa para la pareja

Ana María Espinosa, empresaria y esposa del actor, vive este proceso como su primera experiencia en la maternidad. La pareja se casó el 20 de septiembre de 2025 en una ceremonia religiosa al aire libre que tuvo lugar en una hacienda campestre del Valle del Cauca. El evento comenzó a las 4:00 p. m. y fue transmitido en vivo por redes sociales.

La boda estuvo llena de figuras de la farándula nacional, incluyendo a varios exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, programa en el que Salas también compitió. El camino al matrimonio empezó en mayo de 2023, cuando iniciaron su relación sentimental después de haberse conocido el año anterior gracias a un allegado común. El compromiso formal llegó a finales de 2024 y la boda se realizó nueve meses después. El anuncio de la llegada de Alana ocurre apenas dos meses después de que celebraran su primer aniversario de bodas.

La trayectoria de paternidad de Salas

Para el actor, esta será la tercera vez que asume el rol de padre. Su camino en la paternidad empezó hace muchos años con Nicolás, su hijo mayor, fruto de una relación de juventud. Sobre él, Salas ha reconocido que tuvieron poca cercanía durante sus primeros años y mencionó que actualmente vive en Estados Unidos.

Posteriormente llegó Jerónimo, quien nació en 2015. Él es hijo de su matrimonio con María Fernanda Patiño, relación que duró entre 2014 y 2016. La noticia de que Salas sea papá nuevamente a los 52 años se volvió uno de los temas más comentados de la farándula colombiana en las últimas semanas. Esto se debe en parte a que su reconocimiento como actor en producciones como El Cartel de los Sapos, La Mamá del 10 y Rigo hace que la noticia trascienda su círculo habitual de seguidores en redes sociales.