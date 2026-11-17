Espectáculos

Verónica Hernández Gómez, la representante de Antioquia, se coronó el lunes 16 de noviembre como Señorita Colombia 2026-2027. La gala del Concurso Nacional de Belleza se llevó a cabo en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena, donde la antioqueña se impuso para darle a su departamento la octava corona en la historia del certamen. Con este triunfo, Hernández obtiene el derecho oficial de representar a Colombia en Miss International.

Verónica llega para suceder a María Antonia Mosquera, quien no estuvo presente en la ceremonia de coronación ya que se encontraba representando a Colombia en Miss International en Tokio.

El cuadro de honor y las favoritas

La ilusión estuvo viva entre las comitivas de Buenaventura y de Valle. Sara Lizeth Obregón Carter, quien era la gran favorita para llevarse la corona, terminó siendo elegida como virreina. El resto del cuadro de honor quedó conformado por Etty Adriana Urresti de Cauca como primera princesa, Lucero Zuluaga Rubiano de Huila como segunda princesa y Valentina Duque Estrada del Valle como tercera princesa.

El camino hacia la corona pasó por un top diez que se anunció pasadas las 10:00 p.m. Las semifinalistas fueron las representantes de Barranquilla (Vanessa Lébolo), Atlántico (Alejandra Gutiérrez), Antioquia (Verónica Hernández), Norte de Santander (Noraly Peñaranda), Cauca (Etty Adriana Urresti), San Andrés (Akemi Manuel Carter), Valle (Valentina Duque Estrada), Buenaventura (Sara Lizeth Obregón Carter), Riohacha (Sheyla Aguilar) y Huila (Lucero Zuluaga Rubiano).

Entre el glamour y los accidentes

La gala fue presentada por Andrea Tovar y Carolina Cruz, quien hace 27 años representó al Valle hace 27 años. El evento tuvo una carga cultural fuerte, empezando con la participación de 60 cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla, quienes interpretaron la cuarta estrofa del Himno Nacional compuesta por Rafael Núñez. También destacó la intervención de los Jóvenes Creadores de Chocó, quienes llevaron rap y freestyle al escenario con un baile y letras que rindieron homenaje a la alegría y resiliencia de su departamento tras el terremoto.

Sin embargo, no todo fue perfecto en la pasarela. Durante el desfile en traje de gala, mientras que Valentina Duque Estrada (Valle) se robó las miradas por su imponencia y tranquilidad, otras candidatas sufrieron con el vestuario. Las representantes de Santander, Kelly Carrillo Rey, y de Sucre, Juliana Návila Gómez Anaya, tuvieron problemas con sus vestidos por lo largos.

Música y respuestas decisivas

La velada incluyó un emotivo tributo a Totó la Momposina, fallecida el 27 de mayo. Sus hijos, Marco Vinicio y Angélica María Oyaga Bazanta, junto a Adriana Lucía, Martina La Peligrosa, Juliana Valdiri y María Fuell, interpretaron temas como El Pescador, Rosa y ¿Aronde Me Meto yo?. El grupo también cantó Las Mujeres de mi Tierra, el himno del concurso compuesto por Francisco Zumaqué.

El momento final llegó con las preguntas de la urna para las cinco finalistas. Sara Lizeth Obregón (Buenaventura) envió un mensaje de amor y agradecimiento a los artesanos colombianos, asegurando que ellos tejen historias y experiencias. Por su parte, Valentina Duque (Valle) dijo que le regalaría al país respeto para lograr conciliación y paz. Etty Adriana Urresti (Cauca) habló sobre la necesidad de ser más empáticos y tolerantes para construir un país unido, mientras que Lucero Zuluaga (Huila) afirmó que el amor por la nación y las ganas de igualdad son lo que une a los colombianos por encima de las diferencias.

Finalmente, Verónica Hernández cerró la noche con un mensaje sobre la identidad colombiana, invitando a reconocer que esta no se construye con una sola voz, sino desde la riqueza de varias, subrayando que es necesario amar la diferencia y escucharse todos.