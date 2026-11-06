Cali se prepara para el fuego: llega la jornada 2 de FMS Colombia

Famosos

El freestyle se toma Cali. El 14 de noviembre el teatro Calima será el escenario de la jornada 2 de la quinta temporada de FMS Colombia. Después de un arranque potente en Bogotá, esta fecha es la que puede decidir quiénes se quedan peleando por el trofeo y quiénes empiezan a quedar rezagados en la tabla.

Para entrar en contexto, la jornada 1 dejó claras las jerarquías. VallesT, Aczino y Puppy fueron los que dieron el golpe en la mesa, ganando sus dos batallas y sumando sus primeros seis puntos. Por el otro lado, la situación está color de hormiga para Pandora y Fat N, que perdieron sus dos enfrentamientos iniciales y llegan a Cali con la misión de remontar para no quedar fuera de la pelea.

Duelos que prometen chispas

Lo más picante de la fecha es que Pandora, que es de Jamundí y juega prácticamente en casa, tiene la tarea imposible de enfrentarse a los dos favoritos: VallesT y Aczino. Si quiere volver a la lucha por el título, le toca quitarles puntos a estos dos, que vienen invictos y no se van a dejar ganar tan fácil.

Pero los favoritos también tienen sus propios dolores de cabeza. Aczino se medirá contra Reverse y VallesT contra Dima, lo que pone la pelea por el primer lugar en un terreno bastante pantanoso.

El resto de la cartelera

Aunque todavía no han soltado todos los cruces, ya sabemos que habrá fuego en el enfrentamiento entre Fat N y Puppy, así como en el duelo de Éxodo Lirical contra Reverse. También veremos a Puppy contra Visionario y a Filósofo enfrentando a los extra players La Rabia y Felpa Divo.

Los enfrentamientos que faltan se publicarán en los próximos días a través de la cuenta de Instagram de FMS Colombia. Los que quieran ir a vivir el show pueden conseguir sus entradas en FMS.TV y en All Tickets Colombia.

¿Será que Pandora aprovecha que está en su tierra para bajar a los favoritos de su nube?