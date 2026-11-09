Natalia Oreiro se llevó el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria

Espectáculos

Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El reconocimiento fue para destacar su carrera artística y todo lo que ha aportado al cine y a la cultura audiovisual, moviéndose con éxito entre el cine, la televisión, la música y la producción.

Lorena Muñoz, directora de la película Gilda, no me arrepiento de este amor, fue quien entregó la distinción. Muñoz aprovechó para recordar anécdotas del rodaje y resaltar el compromiso que la actriz le mete a cada proyecto. En la ceremonia también estuvieron Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, codirectores del festival, quienes resaltaron su versatilidad artística y su aporte a la industria audiovisual.

Durante el homenaje, la actriz reivindicó la experiencia colectiva del cine en pantalla grande. “El cine está vivo y está vivo en la sala”, soltó ante el público, resaltando además lo importante que es tener un festival de categoría A en Latinoamérica.

Pero lo más emotivo llegó cuando decidió dedicarle el premio a los trabajadores de la industria audiovisual y a sus familias, reconociendo que sin ese esfuerzo y apoyo nada de lo que vemos en pantalla sería posible. Para cerrar con broche de oro, dejó una reflexión corta pero poderosa: “Me gustaría pedir que seamos amables. Que seamos amables con el otro, siempre”.

La jornada terminó como debía ser, con una proyección especial de Gilda, no me arrepiento de este amor, una de las pelis más icónicas de su carrera. Honestamente, un reconocimiento más que merecido para alguien que ha sido un referente de la cultura popular argentina y con proyección mundial.

¿Quién no creció viendo sus novelas o escuchando sus canciones?