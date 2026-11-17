Espectáculos

Julián Mojica hizo historia al coronarse como el primer rey de reyes del Festival Vallenato de Nobsa Folclor y Tradición 2026, evento que se llevó a cabo este fin de semana. El podio se completó con Lucho Daza en el segundo lugar y Manuel Vega en el tercero.

En la categoría de aficionados, el ganador fue Santiago David Oñate. Martín Vitola y Fernando Salcedo quedaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por otro lado, la corona de rey provinciano se la llevó Juan David Guerrero. David Santiago Eslava y Luis Ángel Torrado fueron quienes ocuparon los puestos siguientes en la competencia.

El talento infantil también tuvo su espacio y el título fue para Juan Pablo Rolón Moreno. Sara Valentina Mora quedó segunda y José Nicolás Rocha tercera.

En cuanto a las canciones inéditas, Farid Escobar ganó con su composición ‘Lo que siento por ti’. Hugues Martínez quedó segundo con ‘No hay respeto’ y Jacobo Suárez tercero con ‘La competencia’.

Finalmente, Jaider David Daza se llevó el premio en la piqueria, mientras que Julio Salas y Julio Gutiérrez quedaron en el segundo y tercer lugar.

¿Quién se anima a ir al próximo año a Nobsa por esa corona?