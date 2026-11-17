Julián Mojica se corona primer rey de reyes del Festival Vallenato de Nobsa
Julián Mojica hizo historia al coronarse como el primer rey de reyes del Festival Vallenato de Nobsa Folclor y Tradición 2026, evento que se llevó a cabo este fin de semana. El podio se completó con Lucho Daza en el segundo lugar y Manuel Vega en el tercero.
En la categoría de aficionados, el ganador fue Santiago David Oñate. Martín Vitola y Fernando Salcedo quedaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Por otro lado, la corona de rey provinciano se la llevó Juan David Guerrero. David Santiago Eslava y Luis Ángel Torrado fueron quienes ocuparon los puestos siguientes en la competencia.
El talento infantil también tuvo su espacio y el título fue para Juan Pablo Rolón Moreno. Sara Valentina Mora quedó segunda y José Nicolás Rocha tercera.
En cuanto a las canciones inéditas, Farid Escobar ganó con su composición ‘Lo que siento por ti’. Hugues Martínez quedó segundo con ‘No hay respeto’ y Jacobo Suárez tercero con ‘La competencia’.
Finalmente, Jaider David Daza se llevó el premio en la piqueria, mientras que Julio Salas y Julio Gutiérrez quedaron en el segundo y tercer lugar.
¿Quién se anima a ir al próximo año a Nobsa por esa corona?