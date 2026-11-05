Jorge Celedón dejó a Medellín en el cielo con ‘La Historia mía’

Espectáculos

Jorge Celedón se tomó Medellín con su concierto ‘La Historia mía’ y, honestamente, fue un despliegue de emociones. El show en el centro de eventos La Macarena duró más de tres horas, donde el público no dejó de corear esos temas que a uno le ponen la piel de gallina.

La cosa empezó con toda con una dramatización de Drama provinciano que prendió los palcos y las tribunas desde el primer segundo. Después de eso, el parche se volvió una fiesta total con éxitos como Parranda en El Cafetal, Por estar adorándote, Ay hombe y Esta vida.

En la música estuvo Víctor Naín Jr. dándole duro al acordeón, y tuvimos el regreso nostálgico de Jimmy Zambrano y El Morre Romero. Además, llegó la cuota internacional con el mexicano Josi Cuen, quien se unió a Celedón para cantar Cuatro rosas, Si tu amor no vuelve y Naturalita, que de hecho es una colaboración entre los dos.

Pero el momento que nos dejó a todos sentimentales fue cuando Celedón cumplió una promesa: invitó a la tarima a un cuarteto de músicos adultos mayores que había pillado cantando en el Pueblito Paisa de Medellín días antes. Juntos se mandaron un clásico, El testamento, y el público se volvió loco aplaudiendo. Para cerrar con broche de oro, el cantante les regaló guitarras nuevas a los integrantes del grupo, un detalle demasiado noble.

Visiblemente emocionado, Celedón soltó que se siente orgulloso y agradecido de encontrarse siempre con un público tan maravilloso cada vez que cantan sus canciones.

El cantante vallenato también recibió dos placas de reconocimiento de las compañías Faro Latino y Mano de Obra. Y es que los números no mienten: ya superó los 1.913 millones de reproducciones en YouTube y los 613 millones en Spotify, lo que deja claro que manda en el mundo digital.

Para terminar la noche, pasada la medianoche, cayó una lluvia de serpentinas y colores mientras sonaba Esta vida. Con este éxito, ‘La Historia Mía’ sigue imparable después de pasar por Ciudad de México, Monterrey y Bogotá, continuando su gira por Colombia y el resto del mundo.

¿Quién no ha llorado con un vallenato de estos mientras piensa en el ex?