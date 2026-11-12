Colombia se toma los Latin Grammy 2026 con todo el sabor tropical

Espectáculos

Mañana, 12 de noviembre, Las Vegas se prepara para la edición 27 de los Latin Grammy y Colombia llega con una representación que es puro orgullo nacional. Lo mejor de todo es que no solo vamos con los hits de siempre, sino con una mezcla de ritmos que mantienen vivas nuestras raíces y las ponen a sonar frente al mundo entero.

La categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato es básicamente una fiesta colombiana, ya que cuatro de las cinco nominaciones son nuestras. Jorge Celedón, cantante de vallenato, y Víctor Nain Jr. están compitiendo con la producción Jorgito, donde se junta la experiencia con el talento de los acordeoneros nuevos. Por su parte, Carlos Vives, quien mezcla ritmos tradicionales con pop y rock, llega con El Último Disco Vol. 1, un trabajo grabado con los músicos tocando al mismo tiempo y que guarda la última grabación de su acordeonero Egidio Cuadrado.

La salsa también tiene su espacio con el Grupo Niche, nominado a Mejor Álbum de Salsa por Más Que Palabras. Esta agrupación, que nació en 1979 de la mano de Jairo Varela, sigue marcando el camino de la salsa colombiana en el exterior. Además, el director musical de la banda, José Aguirre, también está nominado a Mejor Canción Tropical por el tema Realidad-Es, interpretado por el mismo grupo.

Para los que aman el movimiento, Fariana se sale de su zona urbana para explorar ritmos caribeños en Música Para Bailar, trabajo que le valió una nominación en Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata. Otros artistas que también compiten en esta edición son Gusi, Karen Lizarazo y Fonseca.

Se nota que en Colombia sabemos cómo darle la vuelta a los géneros compartidos con otros países para hacerlos propios. Mañana será el día de ver cuántos trofeos se vienen para casa entre acordeones, trompetas y percusiones.