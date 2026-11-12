Fabián Corrales quiere que los homenajes al vallenato se institucionalicen

Espectáculos

Fabián Corrales recibió un reconocimiento por parte del Concejo de Valledupar por sus 38 años de trayectoria artística. El cantante y compositor contó que recibió el homenaje con alegría, pero que lo más importante es que las instituciones empiecen a valorar en vida a quienes se han dedicado a preservar el folclor vallenato.

Para el artista, este premio es una satisfacción personal, pero también la excusa perfecta para visibilizar a otros músicos y compositores que han hecho crecer el género. Por eso, Corrales propuso que este tipo de reconocimientos se institucionalicen y se realicen varias veces al año. “Ojalá lo implementen y en el año hagan unos cuatro reconocimientos a tantos compositores, a tantos músicos que son valiosos de nuestro folclor”, expresó, mientras agradecía la distinción al presidente del Concejo, José Eduardo ‘Lalo’ Géneco.

Música con conciencia y sin descuentos

Además del tema de los premios, Fabián reveló que tiene una nueva producción musical: un EP de cuatro canciones con enfoque en temáticas sociales. De ahí destaca 'El Disfraz', una canción que busca generar reflexión sobre la envidia, la arrogancia, el desamor, la desunión familiar y la falta de humanidad. El objetivo es que la gente reconozca esas máscaras que a veces ocultan los verdaderos sentimientos e intenciones.

Sobre su proceso creativo, Corrales dejó claro que no piensa dejarse llevar por las modas del mercado musical. Aseguró que cuando compone hace dos estrofas y, si no se las graban completas, prefiere que no lo graben. Para él, esa parte de su estilo no es negociable.

Al final, el compositor insistió en que es fundamental mantener la esencia narrativa de las letras, ya que eso es parte del patrimonio musical de la región.