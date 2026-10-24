Luis Alfonso se llevó un susto por una broma de su equipo para anunciarle el sold out

Espectáculos

Imagínese estar entrenando tranquilo y que, de la nada, llegue su equipo a decirle que a uno de los suyos le están pegando. Eso fue exactamente lo que vivió Luis Alfonso, quien terminó corriendo y bajando varios pisos por las escaleras con el corazón a mil. El artista confesó que "se me hicieron eternas esas escaleras" mientras intentaba entender el caos.

Cuando llegó al piso de abajo, se encontró con un amigo en el suelo, pero el drama terminó ahí. Lo que parecía una pelea terminó siendo una fiesta llena de confeti, risas y aplausos. El cantante admitió que seguía sin entender nada hasta que alguien le soltó la noticia: se había agotado la boletería para su show en el Med Plus.

Con la cara todavía pálida por el susto, Luis Alfonso celebró el sold out en sus redes sociales. Aseguró que, aunque no sabía ni qué sentir en el momento, el susto valió la pena. Agradeció a sus seguidores, a su familia y a su equipo por apoyar los sueños de este "montañero loco", prometiendo que el concierto en La fonda del señorazo será inolvidable.

El evento está programado para el 7 de noviembre y promete ser un espectáculo 360° donde se celebrará la cultura montañera y la música popular. Según detallaron desde Taquilla Live, la producción está diseñada para disfrutarse desde todos los ángulos y contará con invitados especiales.

Honestamente, el equipo de Luis Alfonso se pasó de intensos con la broma, pero bueno, cuando la noticia es el sold out, el susto se perdona. Esperamos que el cantante llegue al concierto sin traumas por las escaleras.