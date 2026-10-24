Don Omar vuelve a Medellín en 2027 y ya soltó los primeros detalles

Espectáculos

Don Omar confirmó que Medellín es una de las paradas oficiales de su gira por Centro y Sudamérica, programada para el último trimestre de 2027, específicamente entre octubre, noviembre y diciembre. El cantante dio la noticia durante una transmisión en vivo desde los camerinos del Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte.

Aunque el artista no reveló las fechas exactas, los recintos ni el número de funciones por ciudad, sí dejó claro que ya hay un itinerario oficial. Además, mencionó que continúan las gestiones para sumar más plazas, entre ellas Panamá y Brasil.

Para los que no quieren quedarse por fuera, el plan de venta es el siguiente. Antes de que termine octubre de 2026, se habilitará una página web oficial para que los fans se registren. Quienes lo hagan tendrán acceso prioritario a una preventa para "Super Fans" de casi una semana, antes de que la venta se abra al público general a partir de noviembre.

Don Omar prometió que en su próxima transmisión en vivo compartirá el enlace y el paso a paso para hacer el registro.

La última vez que el boricua pisó Medellín fue el 12 de agosto de 2022 en el Estadio Atanasio Girardot. Esa noche fue parte del concierto "The Kings" de la Feria de las Flores, donde compartió escenario con Juan Luis Guerra, El Gran Combo de Puerto Rico, Calibre 50, Beéle y Jorge Celedón.

Honestamente, que Don Omar regrese es un hit, pero que nos haga esperar hasta finales de 2027 es una tortura. ¿Será que el cuerpo aguanta tanta espera o ya estaremos en otra etapa de la vida para cuando llegue?