Así es el apartamento de 12 millones de dólares de Justin y Hailey Bieber en Nueva York

Espectáculos

Justin Bieber y Hailey Bieber tienen un apartamento valuado en unos 12 millones de dólares en una de las zonas más caras de Manhattan. El inmueble está ubicado en 160 Leroy Street, en West Soho, un barrio famoso por sus galerías de arte y restaurantes, una zona que combina el movimiento urbano con la cercanía al río Hudson.

La propiedad tiene unos 260 metros cuadrados y cuenta con cuatro dormitorios. El diseño es contemporáneo y busca un equilibrio entre la funcionalidad para el día a día y el espacio para recibir visitas. De hecho, la cocina y el comedor están pensados precisamente para compartir comidas con amigos y familiares, todo esto mientras disfrutan de las vistas abiertas al río.

Para los que aman el interiorismo, el apartamento tiene piezas de diseño, como el sofá Camaleonda de Mario Bellini para B&B Italia. Es una pieza reconocida por su estructura modular, que encaja con una decoración pensada para no recargar los ambientes de elementos ornamentales.

Bienestar y exclusividad

Pero lo mejor no está solo adentro del apartamento, sino en el edificio. El complejo tiene alrededor de 15 plantas y 57 viviendas, y ofrece servicios pensados para que la pareja no tenga que salir de casa para cuidar su salud. Tienen acceso a un gimnasio, jacuzzi y un estudio destinado a actividades como yoga y pilates.

Básicamente, tienen su propio santuario para desconectarse del ritmo frenético de Nueva York sin necesidad de trasladarse a otro lugar de Manhattan. Entre la ubicación privilegiada, el diseño de autor y los servicios de bienestar, el lugar es una joya del mercado inmobiliario de lujo.

¿Ustedes se imaginan vivir así o prefieren una casa más tradicional?