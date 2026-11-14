Feid, Rauw Alejandro y Kany García lideran los estrenos musicales de la semana

Espectáculos

La música se puso intensa con una tanda de lanzamientos para todos los gustos. Feid, Kany García y Rauw Alejandro se roban el show como los protagonistas de la semana, mientras que artistas como Luister La Voz, Drake y Farruko se suman a la fiesta con proyectos que navegan entre la balada, el género urbano, la electrónica y los sonidos más tradicionales.

Feid decidió ponerse romántico y lanzó ‘Bello Love’, una colaboración con Lil Supa. En este tema, el artista paisa nos cuenta una historia sobre encontrar un amor que no se esperaba, la importancia de valorar a esa persona y el proceso de dejar atrás una vida que estuvo llena de dificultades. La canción no se queda solo en el sentimiento, sino que mezcla las expresiones típicas de Feid con declaraciones de cariño, enfocándose en el compromiso, la confianza y las ganas reales de armar una relación que dure.

Por otro lado, Kany García y Rauw Alejandro decidieron unir sus mundos en ‘Suave’. Es la primera vez que colaboran y el resultado es una canción romántica y sensual que junta dos propuestas musicales muy distintas. Para darle más impacto, lanzaron un videoclip grabado en Nueva York donde se ve a ambos artistas compartiendo escenario desde un rascacielos de la Gran Manzana, resaltando la conexión musical entre los dos puertorriqueños.

El toque acústico y las sorpresas globales

Luister La Voz sigue dándole vueltas a su EP acústico ‘Tu Terapia Favorita’ y acaba de soltar una nueva versión de ‘Feliz Cumpleaños Luis Carlos’. Esta canción es una de las más sentimentales de su repertorio y, en este formato, se siente mucho más visceral. El proyecto completo tiene cuatro temas: ‘Vulnerable’, ‘Calle Pública’, ‘Feliz Cumpleaños’ y ‘Ozono’. Con estos arreglos, el colombiano busca que las letras, las historias y las emociones queden en primer plano, buscando una intimidad y cercanía especial con quienes lo escuchan.

En el plano internacional, Drake aprovechó la celebración por los 15 años de su disco Take Care, publicado el 15 de noviembre de 2011, para incluir la canción ‘Hate Sleeping Alone’ en la edición deluxe del álbum en Spotify. Mientras tanto, U2 rompió un ayuno de nueve años sin álbumes de estudio con el trabajo Carnaval De Luz. Entre lo nuevo, destaca ‘Torn’, que es una versión junto a Dolly Parton y que contiene la última interpretación vocal grabada de la artista.

Colaboraciones que cruzan fronteras

El movimiento urbano y experimental no se quedó atrás. Ryan Castro se unió al artista francés Mauvais Djo en el ‘Maladie Remix’, conectando los sonidos europeos con los latinoamericanos. Por su parte, Latin Mafia y Fred again.. lanzaron ‘Departamento’, una colaboración que nació de una amistad y varias sesiones musicales compartidas en Londres.

En el caso de Farruko e Ivana, lanzaron el ‘Que Novedad Remix’. Farruko descubrió el talento de Ivana y la convirtió en la primera mujer en firmar con su sello Carbon Armor. También hubo movimiento con W Sound, De La Rose y Ovy On The Drums en ‘Últimamente’, una sesión de Westcol junto a Ovy On The Drums donde De La Rose es la protagonista de una historia de desamor con ritmos tropicales y urbanos.

Diversidad de géneros y nuevas apuestas

La música argentina también se hizo presente. Soledad lanzó el álbum Vale la pena, compuesto por Afo Verde, donde reflexiona sobre sus 30 años de trayectoria, los afectos y el paso del tiempo. Yami Safdie presentó un EP llamado Bienvenida de Soltera, enfocado en el amor propio y las emociones tras una ruptura, el cual incluye una colaboración con Maluma.

Para quienes buscan sonidos diferentes, Diego Cáceres, conocido como DARMAND, lanzó su álbum debut como solista llamado Skins, una mezcla de electrónica, indie y pop coproducida con Pablo Sola. Zaider, el artista cartagenero, presentó ‘Pulserita (Ay Mi Reina)’, fusionando afrobeat y sonidos urbanos en un tema romántico que sirve como primer adelanto de su EP debut, Este es Zaider.

Zalek exploró el amor a través del reguetón romántico y el afrobeat en su EP de cuatro canciones titulado Pedacito de Ti. Por su parte, la banda colombiana The Mills lanzó 'Quererete es involuntario', hablándole a esos amores que llegan sin aviso y que no se pueden controlar.

Baladas, vallenato y raíces

Christian Daniel volvió a la balada romántica con ‘Qué Hubiera Pasado’, un sencillo escrito junto a Claudio Cabral y Yoel Henríquez. En el mundo del vallenato, Iván Villazón, Natalia Curvelo y Víctor Nahin lanzaron ‘Diez de noviembre’, una composición de Iván Calderón que prepara el terreno para el álbum La Combinación Vallenata, que llegará en 2027.

Desde Cali, Jcobig y Antuan soltaron ‘Se Me Dio’, un sencillo de trap basado en sus propias historias y el esfuerzo por cumplir sus sueños. Stailmic, apodado ‘El Flaco de la Magia’, presentó el EP G Love, inspirado en los barrios donde creció y el amor desde la perspectiva de la calle.

Finalmente, María Fuell y Los Mirlos se unieron en 'Bailando las penas' para mostrar la música como una herramienta para liberar emociones y superar adversidades. José Piedrahita cerró la tanda con ‘Solo a mí’, una canción que mezcla pop, indie y cumbia para hablar del deseo de sentirse querido.

¿Cuál de todos estos estrenos se queda pegado en el repeat todo el fin de semana?