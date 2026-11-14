Rafa Pérez se toma el Gran Desfile de Independencia de Cartagena

Espectáculos

La Avenida Santander se prepara para recibir a Rafa Pérez, quien será el atractivo principal de la carroza de SuperGiros Bolívar en el Gran Desfile de Independencia de Cartagena este 2026. La empresa se une a las fiestas como patrocinadora para llevar música y entretenimiento a una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Pero Rafa no estará solo en el parche. La carroza también contará con la presencia de figuras del entretenimiento y del mundo digital, entre ellas Jesús Arana, que estarán compartiendo con toda la gente durante el desfile.

Más que una carroza

La apuesta de la compañía no se queda solo en el vehículo. SuperGiros Bolívar tendrá el palco número 12, un espacio donde estarán acompañando el recorrido junto a sus aliados, colaboradores e invitados.

Además, la empresa decidió apoyar a la comparsa Prensa Festiva, una iniciativa que busca promover el talento y la cultura local. Todo este despliegue se mueve bajo el lema “Al Son de lo Nuestro”.

Honestamente, que Rafa Pérez lidere la carroza ya nos asegura que el ambiente va a estar a otro nivel. ¿Quién más se apunta a buscar el palco 12 para ver el show?