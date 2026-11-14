Eddy Herrera y Elder Dayán traen el sabor con “La Corriente”

Espectáculos

Eddy Herrera y Elder Dayán Díaz se movieron por Cartagena y Barranquilla en una gira promocional para lanzar su nuevo tema “La Corriente”. La canción es una fusión de merengue y vallenato que busca unir los estilos de ambos artistas.

Para Herrera, este proyecto es especial porque siente que Colombia es su segundo hogar y quiere agradecer el apoyo incondicional que ha recibido en el país. Además, destacó que trabajar con Elder Dayán, a quien define como una estrella joven de la música, es una muestra del respeto y cariño que siente por la nación.

Aunque el video oficial todavía no ha salido, la canción ya se perfila como un hit para las fiestas decembrinas y, especialmente, para los próximos Carnavales de Barranquilla.

Sinceramente, que junten el merengue con el vallenato es un movimiento maestro; es la receta perfecta para que nadie se quede sentado en Navidad. ¿Será que ya tenemos el himno oficial para el Carnaval?