Eva Rey confirmó que terminó con Matías Gaviria y ahora disfruta su soltería

Espectáculos

Eva Rey rompió el silencio en Instagram y confirmó que se separó de Matías Gaviria, el hermano de Alejandro Gaviria. La comunicadora contó que decidió iniciar una vida sola junto a su hija Lía, lo que implicó mudarse y reiniciar su realidad por completo.

Según explicó la periodista, el año 2026 ha sido complicado. Primero, en enero, sufrió la muerte de su madre y luego, en febrero, tomó la decisión de empacar sus maletas y dejar el hogar que compartía con su expareja. El proceso no fue sencillo, ya que Eva tuvo que irse porque la casa le pertenecía a él.

La situación la llevó a pasar cuatro meses viviendo en Airbnb y refugiándose en casas de amigas con una maleta. Sin embargo, la periodista le puso humor al drama y reveló que, después de ese tiempo, logró comprarse un apartamento espectacular.

Pero la historia de las pertenencias no quedó solo en la vivienda. Eva mencionó que el carro también era de Matías Gaviria, aunque contó que una marca le regaló un vehículo nuevo en medio de esta etapa de transformación.

Con una actitud muy positiva frente a la ruptura, la presentadora aseguró que ahora se dispone a disfrutar de su nueva casa, su nuevo carro, la compañía de su hija, sus amigas y, por supuesto, la soltería y la vagabundería.

La periodista española, quien ha trabajado en medios como RCN y NTN24, había mantenido su vida sentimental en reserva durante mucho tiempo, aunque en 2020 compartió la noticia de su embarazo y posteriormente la relación que construyó con el colombiano en Medellín.