El verdadero hack para curar una quemadura y evitar que te quede marca

Estilo de vida

Cualquiera se ha pegado un susto en la cocina por un descuido mientras prepara algo, al tocar un recipiente caliente, por una chispa de aceite hirviendo o incluso con la plancha de ropa. Ese dolor agudo e insoportable nos hace entrar en pánico y lo primero que hacemos es correr a la nevera o al baño buscando cualquier cosa que prometa un alivio inmediato. Es muy común recurrir a los remedios caseros, como el yogurt que recomendaba la abuela, la crema dental, cremas grasosas o el aceite de oliva, pensando que así vamos a "apagar" el fuego que sentimos en la piel.

Sin embargo, la realidad científica es muy distinta y usar estos ingredientes sin pensar puede convertir un accidente superficial en un problema médico serio. Cuando nos ponemos sustancias grasosas o espesas sobre una quemadura fresca, lo que hacemos es crear una capa sellante que atrapa el calor dentro de los tejidos. Esto provoca que la temperatura siga "cocinando" las capas más profundas de la epidermis, aunque por fuera sintamos que la zona está fresca por un momento. Este error aumenta drásticamente el riesgo de infecciones, una destrucción más extensa de la piel y la formación de cicatrices permanentes.

El único truco de salud realmente efectivo, recomendado por médicos a nivel mundial, no cuesta nada y ya lo tenemos en casa. No hace falta comprar pomadas costosas ni experimentar con recetas peligrosas; la clave está en el uso correcto del agua corriente del grifo.

Lo primero y único que se debe hacer inmediatamente después de quemarse es colocar la zona afectada bajo el chorro de agua fresca del grifo y mantenerla así durante al menos 20 minutos completos. No bastan dos o tres minutos, aunque uno tenga afán o sienta que el dolor ya bajó. El flujo constante de agua fresca es lo que retira gradualmente el calor acumulado en los tejidos, evitando que el daño se extienda a las capas más profundas de la piel. Al mismo tiempo, esto calma las terminaciones nerviosas, lo que reduce la intensidad del dolor y la inflamación futura de la manera más natural posible.

Existe la creencia equivocada de que mientras más fría esté el agua, mejor, al punto de que algunas personas ponen cubos de hielo directamente sobre la herida abierta. Este es uno de los errores más catastróficos que se pueden cometer, ya que las temperaturas congeladas provocan una vasoconstricción brusca. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, se interrumpe la circulación de la sangre en la zona, haciendo que la piel ya lastimada sufra un choque térmico adicional y una necrosis de los tejidos. El agua debe ser simplemente fresca, a temperatura ambiente, para ofrecer un enfriamiento suave y estable sin maltratar más la epidermis.

Una vez cumplidos los 20 minutos bajo el grifo, se debe secar el área con una toalla limpia, haciéndolo de forma extremadamente suave y sin frotar la piel. Durante las primeras horas, no se debe aplicar absolutamente ninguna crema, pomada o ingrediente casero, ya que la piel necesita respirar y estabilizar su temperatura.

Lo único que se debe hacer es cubrir la quemadura de forma holgada con una gasa esterilizada o con papel film transparente para alimentos, ya que este último no se pega a la herida y protege la zona de los microbios del ambiente. Finalmente, si aparecen ampollas, no se deben romper bajo ninguna circunstancia, pues funcionan como la cubierta protectora natural del organismo contra las infecciones.

La verdad es que a veces los remedios de la abuela son un peligro y el agua del grifo es la mejor aliada.