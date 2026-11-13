Yaya Muñoz y su plan extremo para llegar al peso en Stream Fighters 5

Espectáculos

Yaya Muñoz se tomó muy en serio la preparación para su pelea contra la influencer Beba de la Cruz en Stream Fighters 5. Con el pesaje programado para mañana viernes 13 de noviembre y el combate el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, la tolimense decidió llevar su cuerpo al límite para no dejar espacio a ninguna excusa.

El camino no fue nada sencillo y estuvo marcado por una presión constante sobre la balanza. En sus historias de Instagram, Yaya mostró que inicialmente registró 65,4 kilos, estando lejos de la meta de 63 kilos establecida para el día de la pelea. Para cerrar esa brecha de dos kilos y medio, la presentadora implementó una rutina de entrenamiento y alimentación bastante rigurosa.

El método que utilizó Yaya para bajar de peso incluyó sesiones de cardio nocturnas en caminadora usando trajes térmicos, . A esto le sumó rutinas de boxeo que se extendieron hasta la medianoche, demostrando que no le importó sacrificar el sueño para llegar en forma al evento organizado por WestCol.

La alimentación fue otro pilar fundamental y bastante estricto de su preparación. Para lograrlo, contó con la guía de Sabina Mazo, exatleta de la UFC y primera colombiana en pelear en ese circuito, quien se encargó de su nutrición. La relación entre ambas quedó reflejada en un chat de WhatsApp que Yaya compartió en sus redes, donde le pidió a Mazo con humor que la dejara comer un poquito más. La respuesta de la nutricionista fue tajante: nada de subir la comida, ni siquiera un espárrago.

Este régimen llegó a un punto donde Yaya admitió sentirse al borde del desmayo por el hambre, asegurando que ya ni coordinaba lo que pensaba o decía. Sin embargo, el esfuerzo dio frutos inesperados. Cuando volvió a pesarse, el resultado fue de 62,8 kilos, superando la meta de los 63. Entre risas y hambre, la ibaguereña, que mide 1,75 metros, confesó que sus ganas de callar bocas la motivaron a apretarse más de lo exigido, incluso preguntándose si podría bajar hasta los 60 kilos.

Pero el entrenamiento no solo fue cuestión de dieta y cardio. Yaya también pasó por la dura realidad del contacto físico. Semanas atrás, apareció en el programa digital Tamo en vivo usando gafas para ocultar un ojo lastimado debido a un puñetazo recibido durante un sparring, calificando el golpe como gajes del oficio.

El resultado físico de tantas semanas de disciplina se hizo notar. Durante la fiesta de disfraces de WestCol para el lanzamiento de la W Sound 10, Yaya mostró los bíceps que desarrolló, dejando sorprendidos a los asistentes, incluida Andrea Valdiri. De hecho, el 9 de noviembre, Yaya y Valdiri entrenaron juntas una sesión de boxeo donde practicaron desplazamientos, coordinación e intercambiaron golpes, ya que Valdiri también peleará en el evento contra La Divaza.

Stream Fighters 5 promete ser una jornada intensa con 10 combates y 23 participantes. Las puertas del Coliseo MedPlus abrirán a partir de las 6:00 p.m. del sábado 14 de noviembre de 2026, en lo que WestCol ha confirmado que será la última edición de este evento.