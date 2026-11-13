El grave error médico que marcó la vida de Adriana Betancur

Espectáculos

Adriana Betancur, presentadora y modelo, vivió dos años de terapias para un lupus que nunca tuvo: un diagnóstico impreciso cambió drásticamente su vida.

Betancur contó que "a la final nunca tuve lupus", asegurando que ella era una paciente asintomática y que gozaba de excelente salud física antes de todo este caos. Todo empezó con unas revisiones preventivas a los 26 años, cuando un examen de creatinina salió alterado y encendieron las alarmas sobre sus riñones.

Un camino lleno de complicaciones

Para profundizar en el daño de los tejidos, le hicieron una biopsia, pero ese procedimiento terminó en un diagnóstico errado sobre una condición inmunológica. El resultado fue un esquema de medicamentos equivocado que afectó gravemente su evolución clínica durante meses.

Lo más crítico es que, mientras la trataban por ese lupus inexistente, su verdadera patología avanzaba sin piedad. La operatividad de sus riñones cayó del 30 % al 3 %, lo que la obligó a empezar sesiones periódicas de diálisis. En 2014 le hicieron un trasplante de riñón que funcionó solo por un tiempo, ya que su cuerpo terminó rechazando el injerto.

Su estado de salud actual

Según lo reportado, la presentadora fue internada en estado delicado e intubada en la Clínica Palermo, en Bogotá. Por fortuna, el personal médico reportó que logró recuperar la capacidad de respirar por sus propios medios y pudo retomar las diálisis.

Ahora, sus familiares y allegados están organizando el traslado de Adriana hacia otro centro hospitalario especializado para que continúe con su tratamiento y logre recuperarse definitivamente.