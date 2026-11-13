La estatua de Shakira se mudó a su propia avenida en Barranquilla

Espectáculos

Shakira ahora tiene un nuevo spot en Barranquilla. La estatua de la artista, que antes estaba afuera del estadio Metropolitano, fue trasladada a la Avenida Shakira, en la calle 72, para que todos los que pasen por ahí la puedan ver.

La figura está ubicada frente al estadio de baloncesto Elías Chegwin. Lo más curioso es que todavía no la han develado y está envuelta en cartón, pero eso no ha impedido que la gente se detenga a mirar y a tomarle fotos. Laura Palacio Cantillo, una transeúnte de la zona, calificó la nueva ubicación como “espectacular” y mencionó que es un honor que la escultura esté en esa avenida, que es un enfoque cultural para los barranquilleros.

Detalles de la obra

La escultura mide cinco metros de altura y fue creada a partir de una plancha de hierro. En ella se ve la silueta de la cantante con una guitarra, haciendo honor a su identidad musical y a esa etapa rockera de sus primeros años que la llevó a triunfar internacionalmente. La obra fue una donación del escultor alemán Dieter Patt y estuvo instalada originalmente en noviembre de 2006 en un espacio entre el estadio Metropolitano y la avenida Circunvalar.

Este movimiento hace parte de la transformación de la calle 72, que en marzo de 2025 fue nombrada oficialmente Avenida Shakira como homenaje a la artista. Para diseñar esta intervención se tomó como base la energía de sus shows, sus movimientos, los colores de sus espectáculos y su identidad caribeña.

Ya queremos verla sin el cartón para confirmar si quedó tan divina como dicen.