Valentina Vidal, nominada a un premio Forqué por 'El castillo'

Espectáculos

Valentina Vidal se mandó un debut espectacular. Este 12 de noviembre quedó nominada a los premios Forqué a la mejor interpretación femenina en una serie por su papel de Claudia, una joven prostituta, en la producción 'El castillo'.

La colombiana no lo tiene fácil porque se medirá por el galardón contra tres actrices españolas muy pesadas en la industria: Carmen Machi, nominada por la segunda temporada de 'Celeste', y Macarena García y Anna Castillo, que compiten por 'Se tiene que morir mucha gente'.

'El castillo' no solo brilla por Valentina, sino que la serie en general logró tres nominaciones a estos premios que entregan los productores audiovisuales españoles. Curiosamente, tiene la misma cantidad de candidaturas que 'Celeste', 'Ravalear' y 'Se tiene que morir mucha gente'.

El panorama del cine

En la parte de películas, 'La bola negra', dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, es la que manda con cinco candidaturas. Aspira a mejor película, mejor actor con Guitarricadelanfuente y mejor actriz con Penélope Cruz y Lola Dueñas, además del premio al Cine y Educación en valores.

Por su lado, 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen tiene tres nominaciones: mejor película, mejor actor con Javier Bardem y mejor actriz con Victoria Luengo.

Talento latino en la escena

En la categoría de cine latinoamericano también hay movimiento. Están nominadas la mexicana 'Moscas' de Fernando Eimbcke y la paraguaya 'Narciso' de Marcelo Martinessi. También aparecen la argentina 'La virgen de la tosquera' de Laura Casabé y la chilena 'Hangar rojo' de Juan Pablo Sallato.

'Hangar rojo', sobre la represión a militares tras el golpe de Pinochet, fue una de las triunfadoras del último Festival de Málaga, donde ganó el premio de interpretación masculina para Nicolás Zárate, el de mejor montaje (Valeria Hernández y Sebastián Brahm), el de la crítica y uno de los galardones del público.

La ceremonia de la 32 edición de los Premios Forqué se llevará a cabo el 19 de diciembre de 2026 en Madrid. ¡Ojalá que Valentina se traiga ese premio para Colombia!