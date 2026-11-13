Expodrinks 2026: música, tragos y rumba en el Puerta de Oro

Espectáculos

Desde este 12 de noviembre, el Puerta de Oro es la sede de Expodrinks 2026, un evento que abre sus puertas desde las 4:00 de la tarde hasta la 1:00 de la mañana. La feria no es solo para los que quieren brindar, sino que monta una programación pesada de tres días donde se mezclan conciertos, catas especializadas y experiencias gastronómicas.

En la parte musical, el reguetón llega con Dálmata, una de las voces más fuertes de la primera generación del género. Para los que prefieren el sabor tropical, Rikarena trae el merengue desde República Dominicana, mientras que el vallenato queda en manos de Rafa Pérez y Wilfran Castillo.

La rumba sigue con la salsa y los ritmos tropicales a cargo de La Nómina del Pin, Orquesta La 33, A Palo Seco, Long Play Band y Charlie Cardona. Y para cerrar con sello caribeño, la champeta llega con Luister La Voz, Óscar Prince y Criss y Rony.

Más que solo música

Si lo suyo es explorar sabores, la feria tiene espacios para descubrir aromas y nuevas propuestas de bebidas. Las catas se programaron para los días 13, 14 y 15 de noviembre, entre las 5:00 de la tarde y las 8:00 de la noche. Estas experiencias inmersivas se reparten entre el Salón Origen, el Premium Bar y el Auditorio.

La coctelería también se toma el protagonismo con Bartenders del Caribe y su propuesta Del Origen a la Experiencia. La idea es usar ingredientes bien nuestros, como corozo, tamarindo, coco, mango y níspero, para armar combinaciones y preparaciones diferentes.

Para los que quieran ir, la boletería empieza en los $65.000. También hay opciones de palcos y pasaportes para los tres días de la feria por un valor de $156.000.

¿Quién se anima a ir por el pasaporte para no perderse nada?