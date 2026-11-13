Jessi Uribe y Paola Jara llenaron el Ritz Theatre con puro despecho

Espectáculos

Jessi Uribe y Paola Jara se lucieron con un sold out total en el Ritz Theatre, en Nueva Jersey, el pasado sábado 7 de noviembre. El show ‘Despecho a 2 Voces’ reunió a cientos de colombianos y latinos que fueron a sacar todas las penas en una noche dedicada a los sonidos más intensos de nuestra música popular.

La verdad es que ver el teatro lleno en el área metropolitana de Nueva York es un golazo para el género. Esto demuestra que el despecho regional colombiano tiene un pegue increíble entre las comunidades que viven fuera del país y que siguen buscando esa conexión con sus raíces.

Lo más loco es que los dos artistas llegaron a este escenario apenas dos días después de haber estado en los Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta, México. O sea, se mandaron una semana de actividad internacional nivel leyenda: pasaron de una ceremonia de premios súper importante a cantarles de frente y a corazón abierto a su público.

Con ‘Despecho a 2 Voces’, Jessi y Paola unieron sus repertorios para llevar el estilo regional a otros escenarios, y este lleno total en Nueva Jersey confirma que la propuesta funciona y que la gente en Estados Unidos está más que puesta para este show.

Este éxito es un paso más en su recorrido por el mundo y reafirma que la música popular colombiana ya no es solo cosa de nuestra tierra, sino que se está posicionando fuerte en los escenarios internacionales.