Valentina Ferrer se pone modo empoderada tras su separación de J Balvin

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Valentina Ferrer dejó claro que no se queda callada. Durante la alfombra roja de los Latin Grammy la modelo argentina habló sobre cómo ha llevado su situación sentimental luego de separarse del cantante J Balvin y lanzó una reflexión sobre la importancia de la autenticidad y el amor propio.

La cosa se puso interesante cuando una periodista le soltó que sus decisiones habían inspirado a otras mujeres a cuestionar sus propias relaciones y a dejar de aguantar situaciones incómodas. La reportera le dijo literalmente: "Oye, que provocaste que todas dijéramos: ‘Sí, yo también me quiero separar, yo también quiero esto, no me tengo por qué quedar callada y no tengo por qué aguantar".

Ferrer no se quedó indiferente y reaccionó emocionada y se mostró contenta de saber que sus vivencias pueden tener un efecto positivo en los demás.

Aunque la modelo dice que no se ve necesariamente como una líder, sí quiere aportar su granito de arena para que más mujeres reconozcan sus capacidades y se sientan libres de decidir por sí mismas. Para ella, ser una vocera en ese aspecto siempre fue parte de sus sueños. Según sus palabras, quiere mostrarles que pueden ser libres, que pueden disfrutar, que son únicas, que tienen que ser auténticas y quererse a ellas mismas.

Con este mensaje de autoestima, Valentina pone el foco en que las mujeres construyan sus propios caminos sin sentirse obligadas a quedarse donde no quieren estar, dejando atrás la imagen de ser solo la expareja del intérprete de música urbana.

Vale recordar que la relación entre la modelo y el artista colombiano siempre estuvo bajo la lupa de los seguidores. Ambos tienen un hijo, Río, y aunque compartieron momentos familiares durante años, siempre trataron de mantener parte de su intimidad lejos de las cámaras.