Fernando Rangel lanza su primer álbum y quiere rescatar la esencia del juglar vallenato

Espectáculos

Fernando Rangel Molina ya tiene su primer álbum en las plataformas digitales. La producción se llama Nuestro Destino y llegó al público el 22 de octubre de 2026, después de un proceso de trabajo que duró cerca de diez meses. Con este lanzamiento, el artista busca fortalecer su camino en la música y reivindicar la figura del juglar vallenato, ese músico tradicional que se encarga de cantar, tocar el acordeón y contar sus propias historias.

Para Rangel, este disco no es cualquier cosa: es la realización de un sueño que venía cultivando desde hace más de una década. El músico expresó que se siente feliz de que finalmente se hiciera realidad y aprovechó para agradecer a Dios, a sus padres y a sus amigos, quienes fueron piezas fundamentales para lograr este objetivo.

El alma de Nuestro Destino

El nombre del álbum viene de la canción Nuestro Destino, una composición de Martín Calderón que terminó dándole la identidad a todo el trabajo. En este disco, Fernando decidió no quedarse en un solo tono, sino reunir diferentes estilos del vallenato. El repertorio incluye desde paseos y merengues hasta canciones románticas, todo con arreglos pensados para no perder la conexión con las raíces del género.

La meta principal de Rangel con esta producción es recuperar el paradigma de los viejos juglares. Según el artista, aunque el camino de tocar, cantar y componer sus propias canciones es difícil, no es imposible y sigue siendo una forma viable de hacer música hoy en día. El álbum combina composiciones de autores reconocidos del vallenato y también incluye una canción escrita por el mismo Fernando.

Entre los temas que más significado tienen para él destaca Prisionero de tu amor, pues valora la manera en que Marciano Martínez desarrolla los sentimientos en sus letras. Por otro lado, el artista incluyó La Mentira, una composición propia con la que busca mostrar una faceta diferente de su trabajo musical.

El equipo detrás del sonido

La dirección musical del proyecto fue un trabajo conjunto entre Fernando Rangel Molina y el guitarrista Richard Viloria. Para que todo sonara impecable, las grabaciones se hicieron en los estudios de Audiovisión, en Bogotá. En el equipo técnico estuvieron David Dueñas, encargado de la grabación y la mezcla, y Stefano Pizzaia, quien se encargó de la masterización.

El resultado es una producción que busca equilibrar los matices del vallenato para atraer tanto a los seguidores más tradicionales como a las nuevas generaciones de oyentes, manteniendo siempre los elementos que identifican al género.

Un camino que vuelve al Festival

Fernando Rangel no es nuevo en esto. Uno de los hitos más fuertes de su trayectoria fue en 2012, cuando se coronó como Rey Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata, un título que dejó claro su dominio del acordeón. Después de ese momento, siguió explorando su capacidad como intérprete y compositor, lanzando canciones como Confía en Mí, la cual es de su autoría.

Con el lanzamiento de Nuestro Destino, el músico busca consolidar todo ese recorrido y dar un paso firme en su carrera discográfica. Además, este momento coincide con una nueva meta personal: se está preparando para regresar al Festival de la Leyenda Vallenata en 2027, donde tiene la intención de competir por la corona de Rey de Reyes.

Con esta propuesta, Rangel Molina apuesta por su experiencia con el acordeón y su deseo de mantener viva la tradición juglaresca, iniciando una etapa donde quiere seguir haciendo nombre en la música vallenata a través del respeto por sus raíces y la composición.