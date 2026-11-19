Espectáculos

Imagínense la desesperación: mientras todo el mundo esperaba que la preventa general empezara mañana 19 de noviembre, este martes se filtró un enlace especial y el "código de los fans" por WhatsApp. El mensaje llegó con la etiqueta de "reenviado muchas veces", y así, decenas de personas lograron comprar sus boletas antes de tiempo, aunque el link ni siquiera aparecía públicamente en la página de la empresa encargada.

El desorden fue tal que algunos seguidores empezaron a presumir capturas de sus entradas en redes sociales, mientras otros terminaron yendo hasta una taquilla física en un centro comercial de Caracas. Resulta que hubo gente que pagó sus boletos —que cuestan entre 60 y 650 dólares— pero nunca recibieron la confirmación en el correo electrónico.

La situación escaló al punto de que un club de fans publicó un comunicado pidiendo transparencia y claridad. Según ellos, la circulación de este supuesto enlace exclusivo sin anuncio oficial generó confusión y desconfianza. Lo más grave es que aseguran que presuntamente el 70 % del recinto ya se vendió en esa preventa fugaz, lo que despierta inquietudes sobre la disponibilidad real de entradas para el público.

Shakira volverá a Venezuela después de casi 16 años sin presentarse en el país, ya que su última visita fue en marzo de 2011 para el 'Sale el Sol World Tour'. Ahora, como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', se presentará el 16 y 17 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar, que tiene capacidad para 50.000 personas.

Hasta el momento, la empresa de boletería no ha dicho ni pío sobre lo que pasó con el link filtrado.

¿Será que nos toca comprarle la entrada a un revendedor o todavía hay esperanza?