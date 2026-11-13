Dragon Ball Super: Beerus ya tiene doblaje al español latino

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Dragon Ball Super: Beerus ya se puede disfrutar con doblaje al español latino desde el 12 de noviembre de 2026. El anime remasterizado se actualizó en la plataforma que mantiene la emisión simultánea, optimizando la entrega previa para que los fanáticos vuelvan a enamorarse de la serie con las voces de vuelta.

Para lograr que los tonos resultaran armónicos, especialmente en las nuevas secuencias de la obra, se utilizó material de archivo y también se grabaron voces nuevamente. La entrega mantuvo a su elenco con los ajustes necesarios según la propia edición de la serie.

Actualmente, Crunchyroll, Max y Netflix emiten el anime, que cuenta con cinco capítulos disponibles y se mantiene en emisión durante el otoño de 2026.

Este estreno llega en un momento tenso para la industria. En México hay una polémica fuerte por el doblaje de Wildwood, donde la crítica ha otorgado mayor prestigio a los actores de doblaje veteranos y de larga carrera frente a los nacientes influencers que comienzan en este ámbito. En medio de ese ojo del huracán, llegó Dragon Ball Super: Beerus, una entrega muy estimada por los fanáticos.